Google, Yanlışlıkla Pixel Fold'un Reklam Filmini Yayınladı: Antetokounmpo ve Dahası!

Pixel Fold'un görüntüleri, bugün Google I/O'da beklenen duyurusundan önce bir YouTube reklamında ortaya çıktı. 9to5Google tarafından bildirildiği üzere, listelenmemiş YouTube videosunda çok sayıda NBA yıldızı ve yaklaşmakta olan Pixel Fold'un günlük kullanımda birden fazla yakın çekim görüntüsü yer alıyor.

Başlığı "Google Pixel x NBA: The Greatest Watch Party" olan reklam videosu, dün gece resmî Google Pixel hesabı tarafından atılan bir tweet'te paylaşıldı. Tweet'te okuyuculara "yarın tekrar kontrol etmeleri" talimatı verildiği için Google bağlantıyı erken yayınlamış gibi görünüyor.

Google Pixel Fold Reklam Filmi

Video, Pixel Fold'u çeşitli açılardan sergilemenin yanı sıra, birkaç özelliğini de gösteriyor. Fold'u hem kapalı hem açık hem de 90 derecelik bir açıyla kısmen açık bir masanın üzerine yerleştirilmiş olarak gösteren bol miktarda menteşe (ve çerçeve) hareketi görüyoruz. Giannis Antetokounmpo'nun yer aldığı simüle edilmiş bir video görüşmesi de kamera akışının dâhili ve harici ekranlar arasında nasıl sorunsuzca geçiş yapabildiğini gösteriyor.

Video bize Pixel Fold'un teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermiyor fakat sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, cihazın iç ekranının 7,6 inç (2208x1840, 379 ppi) OLED, dış ekranının 5,8 inç (2092x1080, 408 ppi) OLED olduğunu iddia ediyor.

Pixel Fold ve daha birçok yeni Google cihazının tanıtılacağı I/O etkinliği Türkiye saati ile bu akşam 20.00'de başlayacak.