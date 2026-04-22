Google'ın Güncellemesi Pixel Modellerinin Bataryasını Bozdu!

Google’ın geçen ay yayınladığı mart güncellemesinin olumsuz etkileri sürüyor. Hatırlanacağı üzere daha önce birçok kullanıcı güncellemeyi yükledikten sonra cihazlarında donma sorunları yaşadığını bildirmişti. Son raporlar ise bu yamanın Pixel modellerinde tamamen yeni bir probleme yol açtığını gözler önüne seriyor.

Google'ın Mart Güncellemesi Pixel Modellerinin Pil Ömrünü Azalttı

Mart 2026 güncellemesinin ardından Pixel kullanıcıları telefonlarının batarya ömründe ciddi bir düşüş yaşadığını bildirmeye başladı. Kullanıcılara göre daha önce bir gün kadar gidebilen şarj artık yarım gün bile zor dayanıyor.

Burada çok daha kritik bir detay söz konusu. Zira bu sorun sadece telefonu kullanırken şarjın hızlı bitmesiyle sınırlı değil. Bu kapsamda birçok kullanıcı Pixel cihazlarını gece belirli bir şarj seviyesinde bıraktıklarını, ancak sabah uyandıklarında şarjın kendiliğinden azaldığını söylüyor. Yani cihazların şarjı kendiliğinden azalıyor.

Google Pixel Modellerindeki Pilin Hızlı Bitmesi Sorununun Nedeni Ne?

Şu ana dek ortaya çıkan bilgilere göre mart güvenlik güncellemesi Pixel akıllı telefonlarındaki Deep Doze modunun düzgün çalışmamasına neden oluyor. Bu mod cihaz kullanımda değilken arka plan etkinliklerini kısıtlamakla görevli.

Güncellemeden sonra söz konusu mod olması gerektiği gibi çalışmıyor. Yani telefonlar boşta beklerken bile arka planda yoğun işlemler yürütmeye devam ediyor ve buna bağlı olarak pilin hızla tükenmesine yol açıyor.

Google Pixel Modellerindeki Pilin Hızlı Bitmesi Sorununun Çözümü Var mı?

Bazı kullanıcılar güç tasarrufunu açma ve nisan ayı güncellemesini yükleme gibi denemeler yapsa da maalesef tam olarak sorunu çözemediklerini söylüyor. Yani Google'dan bir düzeltme yaması gelene dek bu sorunun devam edeceğini söyleyebiliriz.

Google Sorunu Kabul Etti ve Çalışmalara Başladı

Google, Pixel modellerindeki bu sorunu Issue Tracker sistemine P1 öncelikli olarak ekledi. Bu durum sorunun şirket içinde acil koduyla ele alındığını gösteriyor. Buna ek olarak şirket son açıklamasında sorunu kabul ettiğini ve incelemelerin sürdüğünü söyledi. Fakat maalesef henüz kesin bir çözüm yöntemi veya bir düzeltme güncellemesi tarihi paylaşılmadı.

Editörün Yorumu

Google’ın Pixel modellerindeki pilin hızlı bitmesi sorununa P1 önceliği vermesi, bu durumu ciddiye aldığının bir göstergesi diyebilirim. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi şu an için bu etiketin somut bir karşılığı yok. Yani henüz bir düzeltme yaması veya bir çözüm yöntemi mevcut değil. Kısacası kullanıcılar, bir süre daha bu can sıkıcı sorunla akıllı telefonlarını kullanmaya devam edecek gibi görünüyor.