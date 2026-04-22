HMD'den Çok Ucuz Android Telefon Geliyor! Unisoc İşlemci ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte HMD Aura 3'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Cihazda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

HMD Aura 3'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Unisoc T606

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 6.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 15 Go

HMD Aura 3'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan HMD Aura 2'de 6,52 inç ekran boyutu, 60Hz yenileme hızı, 576 x 1280 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 460 nit maksimum parlaklık mevcut.

Aura 2'nin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu fark hissediliyor.

HMD Aura 3'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Aura 3'te 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T606 bulunacak. Bu işlemci, internette gezinmek ve sosyal medya uygulamalarını kullanmak gibi aktivitelerin yanı sıra Candy Crush Saga, Temple Run, Subway Surfers City ve Crossy Road gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Söz konusu işlemci daha önce Nubia Blade V50 Design 4G, Infinix Hot 40i ve TECNO Spark 10C dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Aura 2'de ise Unisoc SC9863A işlemcisi mevcut. İşlemcide 1.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Bu işlemcinin söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

HMD Aura 3'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelde 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

HMD Aura 3'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun standart kullanımda uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu arada Aura 2'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W kablolu şarj desteği yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 25W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

HMD Aura 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Aura 3'ün mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefon yeşil ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Serinin bir önceki modeli olan HMD Aura 2 ise geçtiğimiz yılın şubat ayında tanıtılmıştı.

HMD Aura 3 Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Aura 3'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Aura 3'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

HMD Aura 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 70 dolar (3.144 TL)

4 GB RAM ve 256 GB depolama: 85 dolar (3.818 TL)

HMD Aura 3'ün 70 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 3 bin 144 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin 300 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda HMD Aura 3'ün hem günlük kullanım hem de Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilriim. Bence ayrıca IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu da telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Telefonun ayrıca standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.