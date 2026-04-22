PlayStation Plus'tan 7 Önemli Oyun Kaldırılacak! Tarih Verildi
PlayStation Plus'tan Mayıs 2026'da hangi oyunların kaldırılacağı açıklandı. Peki, PS Plus aboneleri gelecek ay hangi oyunlara veda edecek? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation Plus'tan Mayıs 2026 tarihinde kaldırılacak olan oyunlar arasında Control Ultimate Edition, MOTO GP 25, Mortal Shell Enhanced Edition gibi oyunlar bulunuyor.
- Bu oyunların kaldırılacağı tarih, 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. PS Plus aboneleri, belirtilen tarihe kadar oyunlara erişilebilecek.
- Listede yer alan oyunlar aksiyondan rol yapmaya, korkudan simülasyona çok geniş bir tür yelpazesine sahip.
PlayStation Plus kütüphanesi her ay eklenen yeni oyunlarla daha da zengin hâle geliyor. Ne var ki bu yeni oyunlarla birlikte bir de bazı yapımlar kaldırılıyor. Bu da PS Plus kullanıcılarının bazı sevdiği oyunları ayrıyeten para harcamadan oynama imkânını kaybetmesine neden olabiliyor. Örneğin Mayıs 2026'da PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar da oynamaktan büyük keyif aldığınız bu yapımları içeriyor olabilir.
PlayStation Plus'tan Hangi Oyunlar Kaldırılacak?
- Control (Ultimate Edition)
- Mortal Shell (Enhanced Edition)
- Moto GP 25
- Sand Land
- Soul Hackers 2
- The Dark Picture Anthology: Little Hope
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
Sony'nin Mayıs 2026'da PlayStation Plus kütüphanesinden kaldıracağı oyunlar arasında Control Ultimate Edition, Moto GP 25, Soul Hackers 2, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, The Dark Picture Anthology: Little Hope, Sand Land ve Mortal Shell and Mortal Shell Enhanced Edition yer alıyor. Bu yapımlar, 19 Mayıs 2026 tarihinden itibaren PS Plus kütüphanesinden erişilemez hâle gelecek. O yüzden henüz oynamayanların tüm bu oyunları denemesi için hızlı davranması gerekiyor.
Control Nasıl Bir Oyun?
- Tür: Aksiyon, doğaüstü, korku
- Geliştirici: Remedy Entertainment
- Yayıncı: Remedy Entertainment
Control, en iyi hikâyeye sahip oyunlar arasında yer alıyor. Doğaüstü olayları merkezine alan oyun, bir hayli gizemli bir atmosfer sunuyor. Jesse Faden isimli karakteri yönettiğimiz yapım, üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanıyor. Çeşitli silahlarla ilerleyebildiğimiz oyun, zaman içinde kazandığımız doğaüstü güçlerimizi de kullanarak yaratıkları alt etmemize imkân sağlıyor.
Mortal Shell Nasıl Bir Oyun?
- Tür: Souls-like, aksiyon, rol yapma
- Geliştirici: Cold Symmetry
- Yayıncı: Playstack
Mortal Shell, aksiyon türünün öne çıkan yapımlarından biri. Oyunda oldukça zorlu bir dövüş sistemi mevcut. Yanlış bir hamle yapmanın geri dönüşü olmadığı için çok dikkatli ilerlemek gerekiyor. Ayrıca zaman zaman düşmanlara karşı savunma yapmak için kendinizi dondurabiliyorsunuz. Bu süre zarfında saldırılar geri püskürtülüyor ve avantajlı konuma geliyorsunuz.
MOTO GP 25 Nasıl Bir Oyun?
- Tür: Yarış, simülasyon, motosiklet
- Geliştirici: Milestone S.r.l
- Yayıncı: Milestone
Motosiklet odaklı yarış oyunları arasında yer alan MOTO GP 25, çok geniş takım ve pist yelpazesi sunuyor. Profesyonel yarış atmosferini gerçekçi şekilde yansıtmayı başaran yapımda hız kontrolü gibi unsurlar kritik öneme sahip. Özellikle motosiklet sürmek için oyunun mekaniklerine alışmak gerekiyor. Kariyer modu sayesinde de bir sürücü olarak kendinizi geliştirebiliyorsunuz.
Sand Land Nasıl Bir Oyun?
- Tür: Rol yapma, macera
- Geliştirici: ILCA
- Yayıncı: Bandai Namco Entertainment
Sand Land, oynanış tarafında epey çeşitlilik sunuyor. Sizi çölün içine çeken bu oyunda karşınıza çeşitli yaratıklar çıkıyor, bunlarla savaşarak seviye atlıyor, yeni yeteneklerin kilidini açıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz. Oyundaki araç yelpazesi de oldukça geniş. Hatta bunları özelleştirip geliştirebiliyorsunuz.
Soul Hackers 2 Nasıl Bir Oyun?
- Tür: Rol yapma, sıra tabanlı savaş
- Geliştirici: Atlus
- Yayıncı: SEGA
Soul Hackers 2, rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Oyunda çeşitli düşmanlarla savaşıyor, kaynak topluyor, karakterinizi geliştiriyorsunuz. İlk başlarda nispeten basit ve monoton hissettirse de ilerledikçe daha karmaşık bir oyuna dönüşüyor ve bu yapımı oynamaktan gerçekten de keyif almaya başlıyorsunuz.
The Dark Picture Anthology: Little Hope Nasıl Bir Oyun?
- Tür: Korku, birden fazla son, seçim tabanlı, macera
- Geliştirici: Supermassive Games
- Yayıncı: Bandai Namco Entertainment Europe
The Dark Pictures Anthology: Little Hope, korku türünün klişelerini alıp onları hikâye odaklı bir yapımla karıştırarak sunan oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun tamamen seçimlerinize göre ilerliyor. Oynanış açısından biraz sınırlayıcı olduğu söylenebilir ama sinematik anlatımı bir hayli güçlü. Çeşitli doğaüstü varlıkları merkezine alıyor.
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Nasıl Bir Oyun?
- Tür: Korku, seçim tabanlı, macera
- Geliştirici: Supermassive Games
- Yayıncı: Bandai Namco Entertainment Europe
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan tıpkı Little Hope gibi sinematik anlatımı ile ön planda. Oyunda size birkaç seçenek sunuluyor. Siz de bunlardan birini tercih ederek karakteri yönlendiriyor, kritik anlarda kararlar veriyor, bu kararlarla da hikâyenin ne yönde ilerleyeceğini belirliyorsunuz. Bir karar verildikten sonra onun geri dönüşü olmuyor. O yüzden bir seçeneğe tıklamadan önce iki kere düşünmek gerekiyor.
Editörün Yorumu
PlayStation Plus kütüphanesinden gelecek ay kaldırılacak oyunlar arasında gerçekten çok sevilen yapımlar mevcut. Örneğin Control Ultimate Edition'ın PS Plus abonelerinin erişimine kapatılacak olması, benim için epey can sıkıcı bir durum. Benzer şekilde MOTO GP 25'nin de oldukça eğlenceli oynanışı vardı, bu oyunu 19 Mayıs'tan sonra oynayamayacak olmak da üzücü.