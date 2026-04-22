POCO'nun 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! Tarih Verildi

POCO'nun bütçe dostu Android telefonu C81X'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda C81X'in tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci bulunacak.

POCO C81X Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO C81X, 23 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde kamera bulunacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş yer alacak. Paylaşılan görselde telefonun siah renk seçeneği mevcut. Diğer renk seçenekleri henüz belli değil.

POCO C81X Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda POCO C81'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altıın çizelim.

POCO C81X'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C71 için 6.499 rupi (3.112 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Buna göre POCO C81X'in ise 10 bin rupi (4.788 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

POCO C81X'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya Kapasitesi: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO C81X'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

POCO'nun yeni telefonu 6,8 inç civarında ekran boyutuna sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli olan POCO C71'de 6,88 inç ekran boyutu, 720 x 1640 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda C81X'te 600 nit veya üzeri bir parlaklık görebilliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD'nin renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösterdiğini belirtelim.

POCO C81X'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

POCO C81X'te sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak POCO C71'de Unisoc T7250 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

Unisoc T7250 daha önce Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu arada nm yani nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

POCO C81X'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

POCO'nun yeni telefonu, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli C71'de de aynı batarya kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda POCO C81X'in yenileme hızı dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu belirgin şekilde hissediliyor. Telefonun ayrıca hem günlük kullanım hem de Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını düşünüyorum.

Bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur. Bunun sebebi ise AMOLED'in çok canlı renklere sahip olması. Bu, telefon kullanımını çok daha keyifli hâle getiriyor. Ucuz Android telefonlar arasına katılmaya hazırlanan telefonun ayrıca standart kullanımda yeterli bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.