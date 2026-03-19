Google'ın Yeni Güncellemesi Pixel Kullanıcılarını Çılgına Çevirdi!

Daha önce bazı modelerinin şarj sırasında alev almasıyla eleştirilerin odağı halen gelen Google, şimdi bambaşka bir sorunla gündemde. Kullanıcı raporlarına göre markanın yayınladığı son güncelleme, bazı modellerin donmasına ve tepki vermemesine neden oluyor. İşte merak edilen detaylar!

Google'ın Son Güncellemesi Pixel Modellerinin Donmasına Neden Oluyor

Akıllı telefon üreticileri belirli aralıklarla yeni güncellemeler yayınlayarak kullanıcı deneyimini artırıyor. Google da bu markalardan birisi. Ancak görünüşe göre şirketin bu ayın başlarında kullanıma sunduğu Mart 2026 yaması için işler pek de yolunda gitmedi.

Birçok kullanıcı yeni güncellemeyi yükledikten sonra telefonlarının donmaya başladığını iddia etti. Bu sorun özellikle kilit ekranında meydana geliyor. Aslında cihazlar çalışmaya devam ediyor. Hatta güç butonuyla Google Gemini bile başlatılabiliyor. Ancak tüm bunlara rağmen ekran donuk halde kalıyor ve dokunmalara tepki vermiyor.

Donma Sorunu Hangi Pixel Cihazlarını Etkiliyor?

Google’dan henüz sorunun hangi modelleri etkilendiğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şu ana dek ortaya çıkan detaylar, söz konusu sorunun en çok Pixel 9 ve Pixel 10 modellerinde yaşandığını gösteriyor. Bununla birlikte Pixel 8 Pro'larda da benzer problemlerin görüldüğü söyleniyor.

Ancak buradaki genel görüş Google’ın şu anda güncelleme desteği sunduğu tüm modellerin potansiyel olarak risk altında olabileceği yönünde. Neyse ki şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamada sorundan haberdar olduğunu ve çözüm üzerinde çalıştığını duyurdu.

Donma Sorununun Bir Çözüm Yolu Var mı?

Bazı kullanıcılar, telefonlarını yeniden başlatarak geçici bir çözüm yolu buldu. Ancak bu yöntem de tam anlamıyla kalıcı bir çözüm sunmuyor diyebiliriz. Benzer şekilde kilit ekranındaki donma sorunu yeniden başlatmanın ardından tekrar ortaya çıkabiliyor.

Bazı Google Pixel sahipleri ise Mart 2026 yamasını kaldırıp Şubat 2026 sürümüne geri dönerek biraz daha kalıcı bir çözüm buldu. Hatta bazıları test amacıyla Mart 2026 güncellemesini yeniden yüklediklerinde aynı sorunların tekrar ortaya çıktığını söylüyor.

Eğer Mart 2026 güncellemesi henüz yüklenmediyse bu sorunların çözülmesini beklemek daha sağlıklı olabilir. Zira yukarıda da belirtildiği gibi Google an itibariyle bir çözüm üzerinde mesai harcıyor ve yakında bir düzeltme yamasını kullanıma sunacak.

Editörün Yorumu

Google Pixel modelleri belirli aralıklarla olumsuz gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Ben şahsen markanın telefonlarının donanımsal açıdan başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak aynı şeyi yazılımsal açıdan söylemem pek mümkün değil.

Dürüst olmak gerekirse, kullandığım telefon yeni bir güncelleme aldıktan sonra donmaya başlasaydı, gerçekten canım sıkılırdı. Google'ın kısa süre içinde bu soruna bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Ancak bu tür sorunlar, maalesef potansiyel ve mevcut müşterilerin Pixel serisinden uzaklaşmasına yol açabiliyor.