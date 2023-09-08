Pixel Watch 2'ye Yönelik Yeni Bir Gereksinim Ortaya Çıktı!

4 Ekim, Google'ın sadece amiral gemisi Pixel telefon serisinin (Pixel 8 ve Pixel 8 Pro) bir sonraki iterasyonunu tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda Pixel Watch 2'yi de tanıtacağı tarih.

Geçen yıl piyasaya sürülen ilk nesil Pixel Watch, 2018'de piyasaya sürülen Exynos 9110 işlemcisine sahipti. Exynos 9110 ilk Galaxy Watch'ta kullanılmıştı ve bu da onu oldukça eski bir model hâline getirmişti. Pixel Watch 2 ise Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 tarafından desteklenecek ve bu da yeni saat için daha hızlı performans ve daha iyi pil ömrü sağlayacak.

Buna ek olarak, orijinal Pixel Watch, Wear OS 3 ile gelmişti ve saatle eşleştirilecek Android telefonun Android 8 veya daha yüksek bir sürümü çalıştırmasını gerektiriyordu. En son Android dağıtım verilerine göre, aktif Android telefonların %92'si orijinal Pixel Watch ile eşleşmek için bu gereksinimi karşılıyor ancak işler değişecek.

Pixel Watch 2'yi Eşleştirmek İçin Minimum Android 9.0 Yüklü Telefon Gerekiyor

Google'ın Pixel 8 serisi ve Pixel Watch 2 için yayınladığı açılış sayfasının alt kısmında Pixel Watch 2'nin "Android 9.0 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran çoğu telefonla çalıştığı ve bir Google Hesabı, Google Pixel Watch uygulaması ve internet erişimi gerektirdiği" belirtiliyor.

Pixel Watch 2 ile eşleştirmek için Android 9.0 ya da daha yeni bir sürümü çalıştıran bir Android telefona ihtiyacınız var ve bu durum uyumlu mevcut Android telefonların yüzdesini aktif modellerin yaklaşık %84'üne düşürüyor.

Orijinal modeli veya devam modelini kullanan herhangi bir Pixel Watch sahibinin, Pixel Watch veya Pixel Watch 2 ile eşleştirme gereksinimlerini karşılamayacak kadar eski bir Android telefona sahip olmak %84'lük kullanım oranına göre oldukça azınlığa tekabül ediyor ancak elbette güncel bir telefon modeline geçmek istemeyen kullanıcılar için üzücü bir haber olacak.

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