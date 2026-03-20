Akıllı Saatiniz Bu Güncellemeden Sonra Size Yalan Söylüyor Olabilir!

Kısa süre önce yayınladığı güncellemeyle Pixel modellerinin donmasına neden olan Google, yine benzer bir sorunla eleştirilerin hedefinde. Kullanıcı raporlarına göre Mart 2026 güncellemesini alan Pixel Watch saatleri en önemli işlevlerinin bazılarında ciddi bir sorun yaşamaya başladı. İşte merak edilen detaylar!

Google Pixel Watch Saatleri Adım Sayıları Gibi Verileri Hesaplayamıyor

Google, bu ayın başlarında Mart 2026 yamasını uyumlu Pixel Watch modelleri için dağıtmaya başladı. İlk etapta güncellemenin Fitbit tarafında (sağlık ve fitness takibi yapan yazılım) sağlık takibi istatistiklerinde çeşitli sorunlara yol açtığı rapor edilmişti. Ancak zamanla bu problemlerin sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Son bir hafta içerisinde birçok kullanıcı Fitbit’te adım sayısı ve diğer verilerle ilgili sorunlar yaşadığını bildirdi. Bazı kullanıcılar adım sayısının olması gerekenden fazla gösterildiğini iddia etti. Hatta hem adım sayısı hem de mesafe gibi verilerin iki katına kadar fazla gösterildiği söyleniyor.

Güncellemeden sonra bozulan bir diğer veri ise yakılan kalori. Kullanıcılar burada çok az hareklet etmelerine rağmen yakılan kalorinin olması gerekenden çok fazla olduğunu belirtiyor. Kısacası akıllı saatlerin en önemli özellikleri son yamayla birlikte tam anlamıyla düzgün çalışmıyor.

Google Sorunla İlgili Herhangi Bir Açıklama Yaptı mı?

Google maalesef şu ana dek Pixel akıllı saatlerindeki bu sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan sorunun nedeniyle ilgili bir detay da mevcut değil. Ancak önümüzdeki dönemlerde gelecek yamalarla bu gibi can sıkan problemlerin ortadan kaldırılması bekleniyor.

Buradaki bir diğer dikkat çeken detay ise geçtiğimiz yıl mart ayında yayınlanan güncellemenin de benzer sorunlara yol açmış olması. O dönemde akıllı saatler yine adım sayılarını olması gerekenden çok fazla göstermiş ve şirket daha sonrasında yayınladığı düzeltme yamalarıyla hataları gidermişti.

Sorundan Hangi Pixel Watch Modelleri Etkileniyor?

Kullanıcı raporlarına baktığımızda sorundan en çok etkilenen modellerin Pixel Watch 2 ve Pixel Watch 3 olduğunu görüyoruz. Öte yandan, LTE destekli akıllı saatler henüz güncellemeyi almadığı için bu sorunla karşılaşma olasılıkları oldukça düşük. Hatta bazı kaynaklar söz konusu sorunlardan dolayı Google'ın bu cihazlar için güncellemeyi bilerek yayınlamadığını iddia ediyor.

Editörün Yorumu

Şahsen Google’ın güncellemeler konusunda kendisini biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yayınlanan bir yamanın ardından sürekli olarak çeşitli ürünlerde sorunların ortaya çıkması kullanıcılar için pek de hoş bir deneyim olmuyor diyebilirim. Ancak yine de şirketin kısa bir süre içerisinde düzeltme güncellemeleriyle bu sorunları çözmesini umuyorum.