Artık Ücretli Oyunlar Bedava: Google Play Store’da Yeni Dönem

Google Play Store ücretli oyunları ücretsiz bir şekilde oynamanıza imkan verecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu yeni sistem sayesinde oyuncular istedikleri oyunları ücretsiz bir şekilde oynayarak deneyimleyebilecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Google Play Store Ücretli Oyunları Ücretsiz Yapıyor!

Google Play Store, Android kullanıcılarını sevindirecek bir özellikle gündemde. Google’ın üzerinde çalıştığı yeni sistem sayesinde ücretli Android oyunlar satın alınmadan önce oynanabilir hale geliyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, oyunlara para ödemeden önce tam sürümü sınırlı bir süre deneyimleyebilecek.

Play Store’un son sürümünde tespit edilen “Try before you buy” (Satın almadan önce dene) özelliği geliştiricilere oyunlarını belirli bir süre boyunca ücretsiz ve tam erişimle sunma imkanı tanıyor. Deneme süresi geliştirici tarafından belirlenecek ve oyuncular bu süre boyunca oyunun tüm içeriğine erişebilecek.

Bu sistemde deneme süresi geliştirici tarafından belirlenecek ve oyuncular oyunun tüm içeriğine erişebilecek. Deneme süresi sona erdiğinde oyunu satın alan kullanıcılar, oyun içi ilerlemesini kaybetmeden kaldığı yerden devam edebilecek.,

Böylece ücretli oyunları hiç denemeden satın alma zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Henüz resmi olarak duyurulmayan bu özellik, Google Play Store’a yerleşik bir demo sistemi kazandırmayı hedefliyor.

Özellik şimdilik yalnızca oyunlar için planlanıyor ve geliştiricilerin isteğine bağlı olarak sunulacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ücretli oyunları satın almadan önce oynamak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.