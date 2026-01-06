Sosyal Medya İçin Yaş Sınırı Geliyor! Tüm Detaylar Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son birkaç aydır gündemde olan sosyal medya içi yaş sınırı hakkında tüm soru işaretlerini gideren bir açıklamada bulundu. Göktaş'ın aktardığı bilgilere göre çok yakın bir zamanda meclise sunulacak olan torba yasa teklifi, sosyal medya düzenlemesini de içerecek.

15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Uygulanacak

AA'nın haberine göre Bakan Göktaş, yeni torba yasa teklifinin parçası olarak yakında TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sunulması planlanan sosyal medya düzenlemesinin Türkiye'deki 15 yaşından küçük çocuklarla sınırlı olacağını belirtti. Belirtilen yaştan küçük olan çocukların hesap açmasının ve bu çocuklara hizmet sunulmasının engellenmesi planlanıyor.

Bu düzenlemenin Ocak ayının sonunda meclise sunulması bekleniyor. Mecliste onaylanması hâlinde Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veren bütün sosyal medya şirketleri, düzenlemeye göre hareket etmek zorunda olacak. Instagram, X (eski adıyla Twitter), Facebook, TikTok, Snapchat ve daha birçok platform, 15 yaş altının kullanımını engellemek için gelişmiş sistemleri devreye alacak.

Sosyal medya düzenlemesinin arkasındaki gerekçe olarak çocuklarda görülmeye başlanan anksiyete, davranış bozuklukları, depresyon ve benzeri olumsuz etkiler öne sürüldü. Meclisten geçmesi hâlinde ise 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabına sahip olması zorlaşacak. Meta'nın (Instagram ve Facebook gibi platformların sahibi) yaş tespit sistemini göz önünde bulunduracak olursak imkânsız olduğunu bile söylemek mümkün.

Yeni düzenlemenin herkes için yaş doğrulama sürecini zorunlu hâle getirmesi muhtemel. Her ne kadar bazı platformlar kullanıcının yaşını davranışlarından hareketle tespit etmeye odaklanan bir sistem test etse de yüksek doğruluk payına sahip olmadığı için hesap oluşturma sürecinde yüz tarama gibi sistemlerin kullanılması en azından şimdilik daha güvenilir kabul ediliyor. Dolayısıyla 15 yaşın altında değilseniz yakında hesap oluşturmak için zorunlu olarak yüz taraması gibi doğrulama süreçlerinden geçmek zorunda kalabilirsiniz.