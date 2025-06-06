Yapay Zeka Bu Sefer de Yaşam Koçu Oldu: Denemesi Ücretsiz!

Google’ın yapay zeka alanındaki öncü ekiplerinden Google Labs, dikkat çekici bir projeyle yeniden gündemde. Ekip, kullanıcıların alanında uzman isimlerle yapay zeka aracılığıyla etkileşime geçebileceği yenilikçi bir platform geliştirdi.

Portraits adı verilen bu yeni yapay zeka aracı, alanında tanınmış uzmanların bilgi ve deneyimlerini kişiselleştirilmiş bir rehberlik deneyimine dönüştürüyor. Böylece kullanıcılar, normalde ulaşmanın oldukça güç olduğu isimlerle yapay zeka üzerinden etkileşime geçerek, bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak rehberlik hizmeti alabilecek.

Google Portraits Neler Sunuyor?

Portraits’in temelinde, Radical Candor isimli kitabıyla tanınan ünlü Kim Scott’un bilgi birikiminden faydalanan bir yapay zeka koçu yer alıyor. Bu koç, Scott’un özgün liderlik anlayışını temel alarak kullanıcıların zorlu iş iletişimi senaryolarında yol bulmasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar, tıpkı Scott’la birebir konuşuyormuş gibi, onun iletişim ilkelerine dayanan yanıtlar alabiliyor.

Google bu platformu geliştirirken yalnızca güçlü bir yapay zeka altyapısına değil, içeriklerin güvenilirliğine de odaklandığını belirtiyor. Portrait ile kullanıcıların sohbet ettiği her türlü konu için ilgili alanında yetkin uzmanlarla birlikte çalışıldığı söyleniyor. Kim Scott örneğinde olduğu gibi, verilen yanıtlar yalnızca uzmanın kendi yayınlanmış eserleri ve yaklaşımlarına dayanıyor.

Şu an test aşamasında olan Portraits, ilk olarak geçtiğimiz gün ABD'deki 18 yaş üzeri kullanıcılarla buluşturuldu. Google, platformun doğruluğunu artırmak ve deneyimi iyileştirmek adına yapay zeka araçlarını deneyimleyen kullanıcıların yorumlarını değerlendiriyor.

Yakında Daha Fazla Uzman Portraits'e Eklenecek

Yapılan açıklamaya göre Portraits, ilerleyen dönemde farklı disiplinlerden uzmanlarla genişletilecek. Kim Scott’un ardından, farklı alanlardaki bilgi liderleri de yapay zeka destekli portrelerini oluşturabilecek. Böylece kullanıcılar sadece tek bir alanda değil, kariyer, psikoloji, sağlık, teknoloji gibi pek çok konuda güvenilir yapay zeka rehberlerine ulaşabilecek.

Google Labs, an itibariyle Kim Scott'tan esinlenen ilk Portraits sürümünü ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sundu. Buradaki bağlantı üzerinden siz de yeni yapay zeka aracını deneyimleyebilirsiniz.