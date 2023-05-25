Google Selleri Yapay Zeka Yardımıyla Engelleyecek

Doğal afetler, hala insanlığın karşılaştığı en büyük tehditlerden biri. Buna karşın her geçen gün yeni erken uyarı sistemleri geliştiriliyor. Bir yeni çalışma da Google tarafından geldi.

Flood Hub isimli bir platform kuran teknoloji devi, hava olaylarını yapay zekadan yardım alarak tahmin edebilecek bir sistem geliştirebileceklerini düşünüyor.

Yapay Zeka ile 460 Milyon İnsan Korunacak

Özellikle yağışlara analiz etmek ve hava değişimlerini takip etmek üzere oluşturulacak olan yapay zeka, meteoroloji merkezlerinden gelen verileri düzenli olarak inceleyecek ve erken uyarı sistemi görevi görecek.

Başlangıçta 20 ülke ile sınırlı olan Flood Hub'ın yakın zamanda 80 ülkeye genişletileceği duyuruldu. Böylece 460 milyondan fazla insan, sellere karşı önceden uyarılabilecek.

Quartz'a konuşan Google sorumlusu Yossi Matias, "Yapay zekanın sel tahmininde kullanılması, en çok ihtiyaç duyan topluluklar için sel risklerini azaltarak, can ve mal güvenliğini sağlayarak ve sel durumunda yardım kuruluşlarının zamanında müdahalesini kolaylaştırarak dünya için büyük bir potansiyel taşıyor." dedi.

Halihazırda depremlere karşı Google Haritalar ve Android sistemini kullanarak erken uyarı hizmeti sunan Google, benzer bir sistemi seller için de kurarak yapay zeka yardımıyla yüksek doğruluğa sahip uyar sistemi de geliştirecek.

Erken uyarı sisteminin özellikle kurtarma çalışmalarının koordine edilmesi ve iletişimin sağlanması gibi konularda büyük önemi bulunuyor.