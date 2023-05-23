Yapay Zeka Erken Uyarıyla Bir Hastanın Hayatını Kurtardı!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 46 yaşındaki bir kadın hasta, yapay zekâ tarafından tespit edilen bir beyin tümörü sayesinde acil müdahale edilen ilk klinik vakası olarak tıp tarihine geçti.

Baş ağrısı şikayetiyle gelen kadın hastadan doktoru manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki istedi. Hastaya MRG cihazında iken gerçek zamanlı hasta verilerini analiz eden bir yapay zekâ algoritması ile tümör tespit edildi ve hastanın hayatı erken müdahaleyle kurtarıldı.

Journal of Neurosurgery: Case Lessons dergisinde yayınlanan bir makalede bu durum, MR çekiminde bir hastanın devam eden görüntülemesi sırasında yapay zekâ algoritması tarafından teşhis edilen, ilgili hekimlerin anında uyarılması ile hastaya en uygun tedavinin hızlı şekilde uygulandığı ilk klinik vaka olarak kaydedildi.

Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Türk Beyin Projesi Gazi Üniversitesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniği'nin başağrısı, inme, kanama ve beyin tümörü gibi bilgilerle eğitilen bir yapay zekâ algoritması tarafından geliştirildiğini açıkladılar.

Yapay Zekâ Algoritmasının Tüm Hastanelerde Kullanılması Talep Ediliyor

Yapay zekâ algoritması, MR görüntülerinin kaydedildiği hastane otomasyon sistemine entegre edildi ve MR cihazında çekilen beyin MR'ındaki anormal bir durum içerip içermediğini 5-10 saniye arasında değişen sürelerde değerlendirebiliyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin desteğiyle, GSM operatörünün görüntülü mesaj servisine entegre edilen yapay zekâ algoritması, MR'da bir anormallik tespit ettiğinde doktorların cep telefonuna anında mesaj atmasını ve anormal MR görüntüsünün de doktorlara gönderilmesini sağlıyor.

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne gelen her hasta, beyinle ilgili MR çektiriyorsa sonuçları anında doktorlara ulaşıyor. 3 MR cihazındaki görüntüler anında yapay zekâ analizine giriyor.

Projenin ayrıca Türkiye'de açık veri felsefesine dayalı olarak hayata geçirilen ve gerçek ortamlarda da kullanılabilen ilk proje olduğu belirtildi.