Microsoft Yeni Yapay Zeka Araçlarını Tanıttı

Geçtiğimiz aylarda OpenAI ile birlikte büyük bir iş birliği içerisine giden Microsoft, en büyük ürünlerinden biri olan ofis araçlarında önemli değişikliklere gidiyor. Microsoft 365 Copilot olarak tanıtılan yapay zeka destek aracı, ofis uygulamaları deneyimini kökten değiştirecek.

Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Takvim, Outlook gibi neredeyse tüm Microsoft uygulamalarında çalışabilecek olan Copilot isimli yapay zeka, iş dünyasında büyük fayda sağlayacak onlarca farklı yeteneğe sahip.

İşte Copilot'ın Yeni Özellikleri

Kullanıcılarına büyük kolaylık sağlaması beklenen Microsoft 365 Copilot, ChatGPT'nin halihazırda sahip olduğu metin-metin yaratım özelliklerini, Microsoft'un yıllar içerisinde biriktirdiği kullanıcı verileriyle birleştiriyor. Bu sayede ChatGPT ile aynı dil modelini kullansa da insan verisiyle karşılaştırma olduğu için çok daha tutarlı cevaplar ve ürünler ortaya koyulabiliyor.

Özellikle ofis uygulamalarını ve iş hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilen Microsoft 365 Copilot, çalışma kavramını baştan yaratmak ve yapay zekaya entegre etmek için geliyor. Gelin, ofis uygulamaları bazında Copilot'ın sağladığı yeniliklere bakalım.

Microsoft Word

Microsoft'un en çok kullanılan yazılımlarından biri olan Microsoft Word, Copilot ile birlikte bambaşka bir deneyime dönüşüyor. Artık bir yazı oluşturmak istediğinizde Copilot'a sadece belirli başlı bazı bilgileri vermeniz yeterli.

Örneğin kızınızın doğum günü partisi için yapılacaklar listesi hazırlayabilir, halihazırda bulut OneDrive sunucusunda kızınız hakkındaki önemli bilgileri Copilot'tan çıkarmasını isteyebilir ve bazı basit yönlendirmelerle partide yapacağınız konuşmayı hazırlamasını isteyebilirsiniz. Copilot'ın ürettiği yazı üzerinde tam bir kontrolünüz bulunuyor. Yazının tonunun değiştirilmesinden istediğiniz herhangi bir yere metin eklemesine kadar neredeyse aklınıza gelen her türlü redaksiyonu Copilot'tan yapmasını isteyebilirsiniz.

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint konusunda da oldukça yüksek başarı gösteren Microsoft 365 Copilot, saniyeler içerisinde normalde saatler sürebilecek sunumları hazırlayabiliyor. Copilot'a hangi verileri ve görselleri kullanarak bir sunum oluşturması gerektiğini söylemeniz yeterli.

Aynı zamanda diğer ofis uygulamalarındaki verileri de işleyebilen Copilot, örneğin bir Word dosyasında yer alan bilgileri kolaylıkla bir sunuma dönüştürebiliyor. Tabii istediğiniz yerde değişiklik yapabilir veya Copilot'tan değişiklik yapmasını isteyebilirsiniz. Tasarım açısından oldukça göze hoş gelen sunumları kısa sürede oluşturmak artık mümkün!

Microsoft Excel

İş dünyasının en yaygın kullanılan araçlarından biri olan Microsoft Excel, özellikle algoritma diline uzak olanlar için bazen zorlayıcı olabiliyor. Ancak Copilot ile en karmaşık verileri dahi kolayca işleyebilmek mümkün.

Elinizdeki Excel dosyası tablosu hakkında gün-veri koordinat sistemine sahip bir grafik oluşturmasını Copilot'tan isteyebilir, verinizin önemli çıkış ve inişleri hakkında ekstra bilgi sağlayarak yorum yapmasını söyleyebilirsiniz.

Microsoft Outlook

E-postalar, iş dünyasının en vazgeçilmez ögelerinden biri. Bazı günler kullanıcılar onlarca e-posta arasında kaybolabiliyor. Bu noktada devreye giren Copilot, sizin için istediğiniz anlatım dilinde e--posta hazırlayabiliyor, son gelen e-postalarınızı inceleyerek size günlük özet çıkarabiliyor ve e-postaları otomatik olarak cevaplandırabiliyor.

Ayrıca Microsoft 365 uygulamaları arasında sağlanan veri akışı ile birlikte herhangi bir dosyayla ilgili bilgileri kolaylıkla e-postalarınıza aktarabiliyorsunuz.

Microsoft Teams

Microsoft 365 Copilot deneyiminin arşa ulaştığı uygulamalardan biri de Teams olarak görünüyor. Copilot, Teams üzerinde yaptığınız toplantıların ses transkriptini otomatik olarak çıkartıyor. Bununla yetinmeyen Copilot, toplantıda konuşulan şeyleri özetliyor, önemli noktaları belirliyor ve çözülmemiş sorunları listeliyor.

Ayrıca katılamayacağınız toplantılar için Copilot'tan sizin yerinize toplantıya katılmasını ve toplantının özetini çıkarmasını isteyebiliyorsunuz.

Elde edilen tüm bu veriler, Microsoft 365 iş ağı içerisinde birbiri arasında kullanılabiliyor. Örneğin cumartesi düzenlenen bir toplantı sonrasında Copilot tarafından çıkarılan özeti kullanarak haftalık planlamayı yine Copilot'a yazdırıp, iş ekibinizdeki diğer kullanıcılar ile paylaşabiliyorsunuz.