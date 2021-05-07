Google Şifre Kullanımına Son Vermek İstiyor!

Günümüzde güvenli şifre kullanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kullanıcıların daha güvenli şifreler kullanmasını teşvik etmek amacı ile kabul edilen 6 Mayıs Dünya Şifre Günü, şifrelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattı. Öte taraftan Google, bu süreci daha basit bir hale getirmek ve bir anlamda şifre kullanımına son vermek istiyor.

Şirket yöneticisi yaptığı açıklamada "Şifreler, çevrim içi güvenliğiniz için en büyük tehdittir. Çalmaları kolaydır, hatırlamaları zordur ve tüm bu süreci yönetmek sıkıcıdır." ifadelerini kullandı.

Google Şifre Kullanımı Yerine İki Faktörlü Doğrulama Öneriyor!

2FA olarak kısaltılan İki Faktörlü Doğrulama, hesabınıza giriş yapabilmek için şifreniz dışında diğer bilgilerden de faydalanan bir güvenlik özelliğidir. Örneğin Gmail hesabınıza girmek istediğinizde şifrenizi girebilirsiniz ancak 2FA aktif ise, akıllı telefonunuzdan da doğrulama yapmanız gerekir.

Bu sayede yalnızca şifrenizi bilen bir kişi yalnızca şifreniz ile hesaplarınıza giriş yapamaz ve akıllı telefonunuz gibi ikincil bir doğrulama yöntemine muhtaç kalır. Bu da, çoğu durumda erişim sağlayamayacağı bir yöntem olduğu için hesaplarınızı her zamankinden daha güvenli hale getirir.

Şifre kullanımını yakın bir gelecekte ortadan kaldırmak isteyen şirket, 2FA özelliğini her hesapta varsayılan olarak aktif hale getireceğini duyurdu. Yani yakın bir zamanda her kullanıcı, 2FA özelliğini varsayılan olarak kullanmaya başlayacak. Tabii ki isteyenler bu özelliği devre dışı bırakabilecek.

Güçlü ve Güvenli Şifre Nasıl Oluşturulur?

Söz konusu şey şifreler ya da parolalar olduğunda, alabileceğiniz en iyi önlemlerden birisi şifre yöneticileridir. Yine de her dört kullanıcıdan yalnızca birinin şifre yöneticisi kullandığını göz önüne aldığımızda, pek çok kişinin bu tür araçlara pek de sıcak bakmadığını görüyoruz.

Peki şifre yöneticisi kullanmıyorsanız, parola güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? Ya da doğru soru şu: Sağlayabiliyor musunuz?

Şifre yöneticisi kullanmayan kullanıcıların önemli bir kısmı, basit ve tahmin edilebilir parolaları tercih ediyor. Geriye kalan kısımda yer alanlar güçlü parolalar oluşturmak konusunda başarılı olsa da, bu parolayı aynı anda birden fazla platformda ortak bir şifre olarak kullanıyor.