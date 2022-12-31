Google Artık Spam Numaralar Aradığında Sizi Uyaracak

Google Voice'a gelen yeni özellik sayesinde artık spam numaralarından gelen aramalarda uyarı etiketi bulunacak. İşte detaylar!

Google Artık Spam Numaralar Aradığında Sizi Uyaracak
Barış Bulut
Barış Bulut -

Google Voice, sinir bozucu ve spam aramalardan kullanıcıları kurtarmak için başka bir kullanışlı araca sahip olmak üzere.

Google'ın Workspace bloguna göre Google Voice'un arama ekranı, gelen arama şüpheli bir spam numarasından geliyorsa artık kullanıcıları uyaracak. Bugün kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar artık arama ekranında ilgili numaranın altında ve arama geçmişlerinde "Şüpheli Spam Arama" ifadesini görecekler. Ek olarak Google, Voice'a sunulduktan sonra kullanıcılar için bazı ekstra araçlar da dâhil ediyor.

Bu seçeneğin Google Voice'ta başlangıçta devre dışı olarak yer alacağını belirtelim. Etkinleştirmek için Ayarlar > Güvenlik > Filtre'ye gidebilirsiniz.

Google Phone'da Bulunan Özellik Artık Google Voice'a da Geliyor

Google Artık Spam Numaralar Aradığında Sizi Uyaracak

Şüpheli bir spam numara sizi aradığında Google'ın şüphelerini "doğrulama" ve sizi bir daha rahatsız etmemesi için sunacağı bir seçenek bulunacak. Bununla birlikte bir numara Google tarafından yanlışlıkla spam olarak işaretlendiyse, bunun "spam olmadığını" onlara bildirebilirsiniz ve bu, gelecekte bu işaretin arama ekranınızda bir daha görünmemesini sağlayacak.

Google'ın Phone uygulaması, spam ve dolandırıcı olduğundan şüphelenilen arayanlar için zaten etiketler sunuyor, hatta onları arama geçmişinizde de öyle olarak işaretliyor. Şirketin Voice kullanıcıları için de bu özelliği getirdiğini görmek güzel. Google, "Bu belirleme, Google'ın arama ekosisteminde her ay milyarlarca spam numarayı belirleyen aynı gelişmiş yapay zekâ tarafından kulanılarak yapılıyor." diyor.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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