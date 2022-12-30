Martı'dan Büyük Girişim: Google Haritalar'a Yerli Rakip Geliyor

Navigasyon ve harita hizmeti, uzun yıllardır Google, Apple ve Yandex gibi markalarından tekelinde bulunuyor. Neredeyse dünyanın her yerini haritalamayı başaran bu firmalar, kullanıcıların verilerinden büyük önem taşıyan bilgilere ulaşabiliyor.

Çevrimiçi harita hizmeti konusunda ilginç bir girişim, geride bıraktığımız aylarda yeni atılımlarıyla öne çıkan elektrikli scooter firması Martı'dan geldi. Martı, şehir içi navigasyon hizmeti üzerinde çalıştığını açıkladı.

Google Haritalar'a Rakip Türk Markası

Ofisimin duvarinda Piri Reis’in Dünya Haritası asılı. Amerika’nın keşfinden sadece 21 sene sonra Brezilya kıyılarını en ince ayrıntısına kadar haritalamış. Millet olarak harita konusunda aslında çok yetenekliyiz 😉 pic.twitter.com/Ttbq2uxy4B — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) December 30, 2022

Yerli ve milli harita sistemi için çalışmalara başlandığını açıklayan Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, ofislerinde yer alan Piri Reis'in Dünya Haritası'nı örnek göstererek Türk tarihinde haritacılığın önemini vurguladı.

Harita ve navigasyon hizmetinin Google ve Yandex gibi firmaların tekelinde olmaması gerektiğini belirten Öktem, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Martı harita uygulamasının ilk testlerine başlandığını belirtti.

Martı haritasının ilk olarak geçtiğimiz aylarda hizmete giren TAG uygulaması üzerinde deneneceği açıklandı. Ekibin ilerleyen süreçte kapsamlı bir Türkiye haritası oluşturma projesi bulunuyor.