Bu Oyun Koluna Sahipseniz Dikkat: Bluetooth Desteği İçin Son Tarih Verildi!

Google oyun dünyasında istediği başarıyı yakalayamadığı bulut oyun servisi Stadia'nın fişini çekeli uzun bir zaman oldu. Öte yandan şirketin bu macerasından geriye kalan donanımlar için yolun sonu şimdi göründü. Zira Stadia oyun kollarını standart bir Bluetooth oyun koluna dönüştüren araç çok yakında kullanıma kapatılacak. İşte detaylar!

Google Stadia Oyun Kolları Yakında Dönüştürülemeyecek

Bilmeyenler için teknoloji devi Google, 19 Ocak 2023 tarihinde Stadia hizmetini resmen sonlandırmıştı. Ancak şirket kullanıcıların elinde kalan ve sadece Wi-Fi üzerinden çalışan Stadia kumandalarının platformdan sonra da kullanılması için bir dönüşüm süreci başlatmıştı.

Dönüşüm süreci kapsamında yayınlanan web tabanlı bir araç sayesinde mevcut kumandaları Bluetooth moduna geçirmek ve telefon ya da bilgisayarlarda kullanmak mümkün hale gelmişti. Ancak bu dönüştürme fırsatı sonsuza kadar sürmeyecek.

Google bu dönüştürme aracını ilk duyurduğunda belirli bir süre sonra kapatılacağını belirtmişti. Başlangıçta 2023 sonu olarak belirlenen tarih şirketin kararıyla 2024 sonuna, ardından da 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Geldiğimiz noktada Google'ın web sitesinde yer alan bilgilere göre "Stadia Bluetooth modu" sayfası için belirlenen son tarih 31 Aralık 2025 olarak görünüyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda son tarihten önce süreyi uzatan şirket bu kez sessizliğini koruyor. Bu nedenle aracın bu hafta içerisinde tamamen kapatılacağı tahmin ediliyor.

Google Stadia'lar Nasıl Dönüştürülür?

Eğer evinizin bir köşesinde hala dönüştürülmemiş bir Stadia kumandası duruyorsa vakit kaybetmeden harekete geçmenizde fayda var. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız bir işlemle oyun kumandanızı yıllarca kullanmaya devam edebilirsiniz. İşte takip etmeniz gereken adımlar:

Google Stadia'nın güncelleme aracını açın. Web sitesindeki "Bluetooth moduna geç" seçeneğine tıklayın ve "Başlat" butonuna basın. Kontrolcüyü USB-C kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve ekrandaki yönergeleri izleyerek Chrome'un cihazı doğrulamasına izin verin. Kabloyu çıkarın. Üç nokta (...) tuşuna basılı tutarak kabloyu tekrar takın. Ardından aynı anda Üç Nokta + Asistan + A + Y tuşlarına basın. Ekranda "Chrome'un bu dosyayı indirmesine izin ver" seçeneğini seçin. Açılan listeden cihazınızı bulun (adı "SP Blank RT Family", "Stadia Controller" veya "USB COMPOSITE DEVICE" olabilir.) "Sonraki" butonuna tıklayın ve Bluetooth güncellemesini yükleyin. Cihazı listeden tekrar seçmeniz gerekecektir. İşlem bittiğinde başarı ekranını göreceksiniz. Oyun kolunuz artık Bluetooth modundadır ve kablosuz olarak kullanılabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.