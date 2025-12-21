iPhone ve iPadları Nintendo Switch'e Dönüştüren Oyun Kolu Tanıtıldı!

Mobil aksesuar dünyasının önde gelen isimlerinden GameSir özellikle oyuncuların yüzünü güldürecek yeni ürününü nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Özellikle iOS ekosistemindeki kullanıcıları hedefleyen marka, Apple sertifikalı (MFi) yeni oyun kolu modelini resmen tanıttı.

GameSir G8 Plus MFi isimli yeni cihaz kullanıcıların iPhone ve iPad'larını saniyeler içerisinde tıpkı Nintendo Switch 2 gibi bir el konsoluna dönüştürmesini sağlıyor. Gelin, cihazın teknik detaylarına ve oyunculara neler sunduğuna yakından bakalım.

GameSir G8 Plus MFi'nin Özellikleri

Uyumlu Platformlar: iPhone, iPad ve Android tabanlı mobil cihazlar

iPhone, iPad ve Android tabanlı mobil cihazlar Uyumlu Cihaz Uzunluğu: 125-215 mm

125-215 mm Bağlantı: Dahili Type-C kablolu bağlantı

Dahili Type-C kablolu bağlantı Joystick Çubukları: GameSir Hall Effect çubukları

GameSir Hall Effect çubukları Tetikler: Hall Effect destekli analog tetikleyiciler

Hall Effect destekli analog tetikleyiciler Titreşim: Çift asimetrik motor

Çift asimetrik motor ABXY Tuşları: 2 milyon tıklama ömrü sunan Membran tuşlar

2 milyon tıklama ömrü sunan Membran tuşlar Yön Tuşları: Dokunsal Anahtar teknolojili D-pad

Dokunsal Anahtar teknolojili D-pad Arka Tuşlar: İki adet programlanabilir arka tuş

İki adet programlanabilir arka tuş Pil: Mevcut değil

Mevcut değil Ses: 3.5mm kulaklık girişi

3.5mm kulaklık girişi Ağırlık: 304 g

Markanın yeni kontrolcüsü teleskopik yapısı sayesinde iPhone modelleri ve iPad Mini ile kusursuz bir uyum sağlıyor. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise şüphesiz bağlantı teknolojisi. Bluetooth yerine doğrudan USB-C portu üzerinden telefona bağlanan G8 Plus MFi, bu sayede kablosuz bağlantılarda yaşanan gecikme sorunları yaşamıyor.

Bununla birlikte GameSir, yeni cihazının hem analog çubuklarında hem de tetik tuşlarında manyetik sensörlü Hall Effect teknolojisine yer verdiğini belirtiyor. Mevcut teknoloji temel olarak oyuncuların korkulu rüyalarından biri olan analog çubuğun kendi kendine hareket etmesi sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Ayrıca mekanik yapıdaki D-pad ve ABXY tuşları, basış hissiyatını konsol seviyesine taşıyor.

Mekanik D-pad, ABXY tuşları ve iki adet programlanabilir arka butonu ile birlikte konsollara benzer bir basış hissiyatı sunan model Geçişli Şarj teknolojisiyle oyun oynarken telefonunuzu şarj etmenize olanak tanıyor. Ayrıca ses tarafında 3.5mm kulaklık girişi desteğine sahip olan oyun kolu Bluetooth destekli cihazlara göre daha gecikmesiz bir ses deneyimi vadediyor.

Beyaz gövde üzerine gri detaylarla şık bir görünüme sahip olan G8 Plus MFi, konforlu deneyim sunmasının yanı sıra kişiselleştirme seçenekleriyle de öne çıkıyor. Kullanıcılar cihazın mıknatıslı üst kapak yapısı sayesinde analog çubukların yüksekliğini değiştirebiliyor veya ABXY tuş dizilimini Xbox ya da PlayStation düzenine göre ayarlayabiliyor.

Her ne kadar iOS odaklı bir cihaz olsa da yeni modelin 215mm uzunluğa kadar olan Android cihazlarla da uyumlu olduğunu belirtelim. Ancak MFi sertifikası gereği bu modelde dahili pil, jiroskop ve kablosuz bağlantı özellikleri yer almıyor. Başka bir deyişle cihazın gücünü tamamen telefonunuzdan aldığını söyleyebiliriz.

Fiyatı Ne Kadar?

Kısa bir süre önce küresel pazarda piyasaya sürülen GameSir G8 Plus MFi, markanın çevrim içi mağazası üzerinden satın alınabiliyor. Cihazın fiyatı an itibariyle 79.99 dolar.

Peki siz iPhone'lar için özel olarak geliştirilen yeni oyun kolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.