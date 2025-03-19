Google Tensor G5 İşlemcisi Sızdırıldı! Samsung'u Üzecek Bir Detayla Geliyor

Google'ın Pixel 10 serisi için özel olarak geliştirdiği Tensor G5 işlemcisinin Samsung yerine TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştirileceği doğrulandı. Önceki nesillerde Samsung üretimi Tensor çipleri kullanan Google, Tensor G5 ile TSMC'nin 3nm sürecine geçiş yapıyor. Verimlilik artışıyla beraber çipin çok daha iyi performans göstereceği de doğrulanmış oldu. Tabii en büyük değişiklikler çipin mimarisinde yatıyor.

Gelin bu işlemcinin detaylarını inceleyelim...

Güçlü Grafik İşlemcisiyle Dikkat Çekiyor

Google, Tensor serisinde ilk kez tamamen özelleştirilmiş bir görüntü işleme işlemcisi (ISP) kullanacak. Önceki nesillerde, Samsung'un ISP'sine eklenen Google blokları yer alıyordu. Artık tamamen Google tasarımı bir ISP ile Pixel 10'un kamera yetenekleri daha da ileri gidecek.

Google, bu noktada Samsung'un AV1 BigWave video kodlayıcısını terk etme kararı aldı. Tercihini Chips&Media WAVE677DV'den yana kullandı.

İlaveten USB, PCIe ve I3C gibi bağlantı teknolojileri barındırıyor ve DSI (ekran arayüzü), DisplayPort, LPDDR5x bellek ve flash depolama desteğiyle beraber geliyor.

Özel bellek denetleyicisiyle güç yönetimi modülleri de gelişmiş halde. Pixel 10 serisinin donanım tarafı yeni kodlayıcı formatlarını içeren ve video açısından daha kuvvetli olan sistemlerle desteklenecek.

Kısacası Tensor G5; daha iyi verimlilik, gelişmiş kamera yetenekleri ve daha güçlü grafik işlemcisiyle görücüye çıkacak. Ne kadar başarılı olacak hep beraber göreceğiz.