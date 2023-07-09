Google'ın Tıbbi AI Chatbot'u Hastanelerde Test Ediyor

Wall Strret Journal’da yer alan bir habere göre Google, tıbbi bilgilerle ilgili soruları yanıtlamak için tasarlanmış yapay zeka aracı Med-PaLM 2’yi nisan ayından beri Mayo Clinic araştırma hastanesinde test ediyor. PaLM 2'nin bir çeşidi olan Med-PaLM 2, bu yılın mayıs ayında Google I/O'da duyurulmuştu.

Geliştirilen yapay zeka projesi "doktorlara daha sınırlı erişimi" olan ülkelerde daha yararlı olabileceği düşünülüyor. Med-PaLM 2, Google'ın sağlık hizmetleri görüşmelerinde Bard, Bing ve ChatGPT gibi genelleştirilmiş sohbet robotlarından daha iyi olacağına inandığı, derlenmiş bir dizi tıbbi uzman gösterimi üzerinde eğitildi.

Google Sağlık Teknolojisi Yatırımlarına Devam Ediyor

Google'ın mayıs ayında yayınladığı güncellemede Med-PaLM 2'nin büyük dil modellerinde zaten görmeye alıştığımız bazı doğruluk sorunlarından hala eksiklik olduğunu gösteriyor. Araştırmada doktorlar, Google'ın Med-PaLM ve Med-PalM 2 tarafından verilen cevaplarda diğer doktorların cevaplarından daha fazla yanlışlık ve alakasız bilgi buldu.

Yine de, yapay zeka destekli uygulama, fikir birliğine dayalı yanıtlar gösterme veya yanlış anlama belirtisi göstermeme gibi ölçümlerde doktorlar kadar iyi performans gösterdi. Google, Med-PaLM 2'yi test eden müşterilerin verilerini şifreleyeceğini ve Google'ın bu verilere erişimi olmayacağını bildirdi.

WSJ ‘a demeç veren Google'ın kıdemli araştırma direktörü Greg Corrado'ya göre,, Med-PaLM 2'nin hala başlangıç aşamasında olduğunu kendi ailesinin sağlık yolculuğunun bir parçası olmasını istemese de sağlık hizmetlerinde yapay zekanın yararlı olabileceğine inandığını söyledi.