Google Translate ile Tanışıp Evlenen Çift Boşanmak İstiyor

Google Translate çift boşanmak istiyor. Denizli'de ikamet eden 44 yaşındaki Ahmet Kara, geçtiğimiz dönemde yaptığı evlilik ile haberlere konu olmuştu. Ancak Kara'nın Endonezyalı Nel Mawati ile büyük aşkı, yaklaşık 4 ay sürdü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara, Google Translate kullanarak sosyal medya üzerinden Endonezyalı Nel Mawati ile tanışmıştı. Yaklaşık 7 ay boyunca Translate yardımıyla iletişim sağlayan çift, yaptıkları düğünle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ancak "Google Translate çiftin" boşanmak istediği öğrenildi.

Kısa bir süre önce ülkesine dönen Endonezyalı Nel Mawati, resmi olarak Ahmet Kara'nın eşi görünüyor. Ahmet Kara ise eşinin kendisiyle konuşmadığını, bu yüzden boşanmanın yollarını aradığını söyledi. Kara, "Resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Google Translate çift boşanma arifesinde

Sosyal medyadan tanıştığı Mawati'yi 2019 yılının Nisan ayında memleketi Denizli'ye getiren Kara, evlilikleri boyunca çeviri programı aracılığıyla iletişim kurduklarını aktardı. Ancak Mawati, düğünden 4 ay sonra Endonezya'ya geri döndü ve geri gelmedi. Kara ise bir türlü ulaşamadığı Mawati'den artık boşanmak istiyor.

İlk evliliğinden olan oğlunun Endonezya'da kaza yaptığını iddia eden ve memleketine giden Nel Mawati, bir daha dönmedi. Mawati'nin 5 bin liraya yakın yolculuk masraflarını karşıladığını söyleyen Ahmet Kara, "Beni sosyal medya hesaplardan engellemiş. 2019 yılının Eylül ayından bu yana ona hiçbir şekilde ulaşamadım." ifadelerini kullandı.

Düğün için çektiği kredinin taksitlerini hala ödediğini ve eşini sevdiğini söyleyen Kara, ayrıca kendisine cevap vermediği için Nel Mawati ile boşanamadığını da dile getirdi. "Şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum" dedi.