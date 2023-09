Google Translate'ten Muhteşem Yenilik: Karşılıklı Konuşulabilecek!

Metinleri veya birtakım dosyaları ücretsiz bir şekilde çeviren Google Translate, ilk olarak 2006 yılında Arapça-İngilizce arası çeviri yapıyordu. O yıldan beri bünyesine sayısız dili dahil etti ve tüm dünyada en çok kullanılan çeviri hizmeti olmayı başardı.

Şimdi ise Google, kullanıcılarını çok sevindirecek yeni bir özellik üstüne çalışıyor. Buna göre kullanıcılar yeni yüz yüze çeviri hizmetinden yararlanabilecek.

Google Translate, çeviri hizmetine "face to face" olarak adlandırdığı yüz yüze özelliğiyle büyük bir yenilik katıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerine telefonlarını göstermek zorunda kalmadan karşılıklı konuşarak yabancı dillerde anlaşabilecek.

Bir X kullanıcısı test sürümünde olan bu özellikle ilgili bir video paylaştı:

Google Translate is getting a whole new bunch of features and UI improvements with V7.12. These may be not be available for everyone for now, but expect it to roll out soon. Here is list of features -#Android #Google pic.twitter.com/UCGv1bY1LY