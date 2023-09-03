Google Translate'ten Muhteşem Yenilik: Karşılıklı Konuşulabilecek!

Metinleri veya birtakım dosyaları ücretsiz bir şekilde çeviren Google Translate, ilk olarak 2006 yılında Arapça-İngilizce arası çeviri yapıyordu. O yıldan beri bünyesine sayısız dili dahil etti ve tüm dünyada en çok kullanılan çeviri hizmeti olmayı başardı.

Şimdi ise Google, kullanıcılarını çok sevindirecek yeni bir özellik üstüne çalışıyor. Buna göre kullanıcılar yeni yüz yüze çeviri hizmetinden yararlanabilecek.

Face to Face Özelliği

Google Translate, çeviri hizmetine "face to face" olarak adlandırdığı yüz yüze özelliğiyle büyük bir yenilik katıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerine telefonlarını göstermek zorunda kalmadan karşılıklı konuşarak yabancı dillerde anlaşabilecek.

Bir X kullanıcısı test sürümünde olan bu özellikle ilgili bir video paylaştı:

Google Translate is getting a whole new bunch of features and UI improvements with V7.12. These may be not be available for everyone for now, but expect it to roll out soon. Here is list of features -#Android #Google pic.twitter.com/UCGv1bY1LY — AssembleDebug (@AssembleDebug) August 29, 2023

Yüz yüze özelliği; konuşma modunda siz konuşurken karşı tarafın söylediğiniz şeyin çevrilmiş hâlini görmesini sağlayacak. Uygulamanın arayüzü ters bir biçim alarak karşılıklı kullanımı daha kolay hâle getirecek.

Yeni güncellemeyle birlikte yüz yüze özelliğinin yanı sıra başka özellikler de kullanıma sunulacak. Örneğin; arayüzün sol alt köşesindeki konuşma modu simgesi yerine El Yazısı düğmesi görünecek.

Bu düğme sayesinde yabancı dilde metin yazabileceksiniz ve metnin çevrilmiş hâli anında üst kısımda belirecek. Ayrıca konuşma moduna yeni bir animasyon tasarımıyla birlikte mikrofon düğmesi de eklendi.

Bunların dışında otomatik oynatma hizmeti de geliştiriliyor. Buna göre artık kullanıcı konuştuktan sonra otomatik oynatma özelliğinde çeviriler anında seslendirilecek.

Ayrıca sesli moddaki otomatik algılama özelliği, kullanıcıların manuel olarak dil seçmesine gerek kalmadan konuştuğu dilin Google Translate tarafından direkt olarak algılanmasını sağlayacak.

Peki sizce Google Translate'in yeni özellikleri çeviriyi kolaylaştıracak mı? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.