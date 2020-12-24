Google ve Facebook Davalara Karşı Ortak Hareket Edecek

Google ve Facebook antitröst ortaklığı sayesinde reklamcılıkla ilgili davalarda birbirini savunacak. Son günlerde her iki şirket için artan dava sayısıyla birlikte teknoloji devlerinin zor duruma girdiği biliniyordu. Buna karşılık da Google ve Facebook'tan işbirliği geldi.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) bildirdiğine göre Facebook ve Google, çevrim içi reklamcılıkta soruşturma açılması durumunda işbirliği yapmayı ve birbirlerine yardımcı olmayı kabul etti. WSJ raporunda, 10 ABD eyaleti tarafından açılan antitröst davasının taslak versiyonuna atıfta bulunuldu.

Google ve Facebook antitröst ortaklığı sağladı

Geçtiğimiz hafta bir grup eyalet başsavcısı Google’a karşı antitröst davası açmıştı. Mahkeme, Google’ın rakibi olan Facebook'la beraber kullanıcılara komplo kurmakla suçluyordu. Başsavcının iddiasına göre Google, WhatsApp'ın satın alınmasından kısa bir süre sonra milyonlarca özel mesaja ve WhatsApp kullanıcılarının fotoğraflarına erişmek için Facebook'la anlaşma sağladı.

Facebook ve Google ise yeni rapora göre, reklamcılık alanında birbirlerine yardım etmek ve herhangi bir antitröst soruşturmasını savuşturmak için güçlerini birleştirdi. Henüz iki şirket tarafından da onaylanmayan rapora göre, mahkeme delillerinin incelenmesi durumunda "işbirliği yapacakları ve birbirlerine yardımcı olacakları" dile getiriliyor.

Geçtiğimiz dönemde ABD'nin dev teknoloji şirketlerine savaş açtığını görmüştük. Eğer düzenleyici başarılı olurlarsa, Google ve Facebook'un dijital reklamcılık ve tüketici verileri üzerindeki kazançlı hakimiyetini kaybettirebilir. Hatta Facebook'un dağılma riski bile bulunuyor.

Google ve Facebook'u savunan şirket avukatları, şirketler arasındaki anlaşmaları meşrulaştırma veya uygun hale getirme konusuna pek de yabancı değiller, ancak taraflardan biri bilerek tartışmalı bir anlaşmaya girerse bunu savunmak zor olabilir. Bu anlamda iki dev şirketin birbirinin antitröst haklarını nasıl koruyacağını zamanla göreceğiz.

Antitröst düzenleyicileri -Avrupa Birliği, Hindistan ve Güney Kore de dahil olmak üzere- soruşturma ve davalarla son aylarda teknoloji şirketlerini bir hayli zora soktu. Hatta AB ve Birleşik Krallık yeni Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Pazarlar Yasası'nın ilk taslaklarını yayınlayarak bu şirketleri daha fazla denetleyeceğini açıkladı.