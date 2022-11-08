Google ve Renault Ortaklığı Duyuruldu

Google ve Renault Group, gelecekteki araçlar için gelişmiş bir yazılım platformunun geliştirilmesini de içerecek şekilde dört yıllık ortaklıklarını genişletiyor. Şirketler, bu "yazılım tanımlı aracın" Google'ın Android Otomotiv işletim sistemi üzerine inşa edileceğini ve verileri işlenmek üzere şirketin bulut sunucularına göndereceğini duyurdu.

Şirketler, gelişmiş yapay zekâ özelliklerini sanal olarak test etmek için bir "Dijital İkiz" oluşturmak da dâhil olmak üzere bir yazılım platformunda iş birliği yapacak.

2018'de Renault, teknoloji devi ve dünyanın en büyük otomobil gruplarından biri olan Renault - Nissan - Mitsubishi Alliance arasındaki daha geniş bir ortaklığın parçası olarak Google ile bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında Google'ın yerleşik Asistan, Haritalar ve Play Store sunan bir otomobil işletim sistemini benimseyeceğini duyurmuştu.

Ancak bugünkü duyuru Google ve Renault arasında. Bu nedenle sadece Fransız otomobil üreticisinin dört markası, Renault, Dacia, Alpine ve Mobilize için geçerli olacak. Renault, Google'ı "tercih edilen bulut sağlayıcısı" olarak atadığını belirtiyor.

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İlk anlaşma milyonlarca yeni araca Android yerleştirmek üzereydi. Bugünkü duyuru ise biraz daha karmaşık. Şirketler, Google ve Renault'un "yeni hizmetlerin araca daha kolay ve sürekli entegrasyonu ve yeni araç içi (Araç İçi Hizmetler) ve araç dışı uygulamaların oluşturulması için" gelişmiş yapay zekâ yeteneklerine sahip bir aracın "Dijital İkiz"i veya sanal bir karbon kopyasını oluşturmak için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Google ve Renault, yazılım üzerinde iş birliği yapmanın ve sanal bir simülasyonda yeni yapay zekâ yeteneklerini test etmenin, geliştirilmiş, gerçek zamanlı tanılama yoluyla aracın operasyonlarını iyileştirmeye yardımcı olacağını iddia ediyor. Araç, bakıma ihtiyaç duyduğunda sürücüye haber verecek veya sorunu kendisi düzeltecek. Buna ek olarak araç sahipleri, sürüş davranışı, sık ziyaret edilen yerler ve EV şarj konumlarını içeren kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratacaklar. Keza sigorta modelleri, otomobilin kendisinden gelen gerçek veriler kullanılarak oluşturulabilecek.

Google on yıldan uzun bir süredir otomobil alanına girmeye çalışıyor ancak çabaları, rekabet konusunda endişeli otomobil üreticileri tarafından bir şekilde engelleniyor. Neyse ki şirket, Ford, GM, Volvo, Honda ve BMW de dâhil olmak üzere pek çok şirketin kendilerini kabul etmesini sağlamış durumda ve gelecekte bu alanda ne gibi teknolojiler paylaşacaklarını hep birlikte göreceğiz.