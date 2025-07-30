YouTube'dan İlginç Duyuru: Artık Küfür Edebilirsiniz, Parasını Veririz

YouTube reklam politikalarında bir kez daha değişiklik yapıldı. Normal şartlarda platformdaki içerik üreticilerinin genel olarak küfür etmemesi gerekiyordu. Aksi halde kanallarından para kazanma ayrıcalığını kaybetme olasılığıyla karşı karşıya kalıyorlardı. Bu ay gelen bir güncelleme kapsamında artık videonun ilk 7 saniyesinde küfür etmek serbest olacak. Ancak bu küfürlerin de bir sınırı olacak.

YouTube videolarında sadece ilk 7 saniyede belli küfürler edilecek, ancak sonrasında edilen küfürler; içerikten para kazanılmasını engelleyecek. İlk 7 saniyedeki küfürler için böyle bir durum geçerli olmayacak.

YouTube Videolarında İlk 7 Saniyede Hangi Küfürler Kullanılabilir?

Blog yazısında uygunsuz dil kullanımıyla ilgili kurallarını güncellediğini belirten YouTube ekibi, "sinkaflı" küfürlerin içeriklerde kullanılmasında sakınca olmadığını belirtti. Peki, sinkaflı küfür ne demek?

Sinkaflı küfürler, erkek cinsel organıyla ilgili tüm küfür ve hakaretleri kapsar. Bu doğrultuda, "s*ktir" gibi küfürlerin kullanımında reklam geliri elde edilebilecek. Yine de dediğimiz gibi; 7. saniyeden sonra küfür edilmemesi en sağlıklısı.

Son YouTube Politikası Değişikliği 2024 Yılında Yapıldı

YouTube, hassas konulardaki politikalarını 2024'ün Aralık ayından bu yana güncellememişti. Son başlık, hassas konuların daha kapsamlı bir politikada değerlendirmeye alınmasını kapsıyordu. YouTube, "şiddet" ve "keyif verici maddeler" başlıklarını özellikle hassas videolar için kullanıma sunmuştu.

İlaveten, yetişkin içerikleri de otomatik olarak reklam gelirinden mahrum kalıyordu. Videoların yapay zekâ araçları kullanılarak oluşturulması gibi detaylara istisna yapılmadı. Yine aynı yılın ortalarında ağır küfürler ve hakaretler içeren videolara para kazanma kısıtlaması getirildi.