Samsung, Apple'ı Kendi Evinde Solladı: Satışlar Yüzde 38 Arttı

Akıllı telefon pazarındaki rekabet hızla devam ederken Samsung'dan beklenmedik bir hamle geldi. Şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde ABD'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 38 artırmayı başardı. Apple ise aynı dönemde yüzde 11 daha az iPhone sattı. Toplam pazar hacminin 26,7 milyondan 27,1 milyona yükseldiği pazarda Samsung'un Apple'ı kendi evinde yenmesi herkesi şaşırttı.

Galaxy Satışları Hızla Yükselirken iPhone Satışları Düşüşte

Samsung, 2025'in ikinci çeyreğinde ABD'de 8,3 milyon Galaxy telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu sayı bir önceki yılın aynı döneminde ise 6 milyon seviyesindeydi. Böylece Samsung'un ABD pazarındaki payı yüzde 23'ten yüzde 31'e yükseldi. İşin ilginç yanı ise Samsung'a başarıyı getirenin Samsung Galaxy S25 serisi ya da Galaxy Z Fold 7 gibi modelleri olmaması.

Samsung'un en çok sattığı telefonlar Galaxy A serisi modelleri olarak kayda geçti. Özellikle de Galaxy A56 gibi fiyat/peformans konusunda iddialı olan telefonların satışların inanılmaz arttı. Apple ise hala liderliğini koruyor. Şirket 13.3 milyon iPhone satışıyla tartışmasız pazar lideri konumunda. Ancak kesinlikle kan kaybediyor. ABD'li teknoloji devinin durumu düzeltmek için en büyük umudu iPhone 17 serisi.

iPhone Satışları Neden Düşüyor?

Apple her ne kadar hala pazar lideri olsa da iPhone satışları tüm dünyada hızla azalıyor. Bunun nedeni ise aslında oldukça basit. Eskiden her yeni iPhone modelinde daha iyi performans ya da daha iyi özellikler sunmayı başaran şirket, bir süredir bunu yapamıyor.

Son birkaç yıldır çıkan amiral gemisi akıllı telefon modelleri o kadar iyi ki iPhone 14 serisi modellerinden birini kullanan biri iPhone 16 serisi için para harcamayı mantıklı bulmuyor. Bu durum sadece Apple'ın değil, Samsung başta olmak üzere diğer tüm akıllı teleofn üreticilerinin amiral gemisi satışlarını etkiliyor. Ancak Apple sadece pahalı telefonlar sattığı için en çok o kan kaybediyor.

Samsung Galaxy Satışları Neden Artıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere halihazırda son birkaç yıl içerisinde amiral gemisi akıllı telefon modeli satın almış kullanıcılar neredeyse hiçbir deneyim farkı görmeyeceği en yeni telefon için küçük bir servet ödemek istemiyor. Ancak uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında işler biraz daha farklı. Buradaki kullanıcılar için kamera, ekran, batarya ve genel performans gibi pek çok konuda gelişim mümkün.

Yani bir akıllı telefon için 60 bin TL harcayan biri 3-4 yıl telefonunu değiştirmeye gerek duymazken 20-25 bin TL harcayan biri 1-2 sene sonra yine erişilebilir fiyata daha yeni bir modeli mantıklı buluyor. Ayrıca bir telefona 20 bin TL harcayacak insan sayısı 60 bin TL harcayacak insan sayısından çok daha fazla. İşte tam da bu nedenlerke bol bol giriş seviyesi ve orta sınıf telefon üreten Samsung'un satışları artıyor. Pazardaki son durum ise şu şekilde:

ABD Akıllı Telefon Pazar Payları (2025 Q2)

Apple (iPhone) - %49 pazar payı 13,3 milyon adet satış Yıllık %11 düşüş

- %49 pazar payı Samsung (Galaxy) - %31 pazar payı 8,3 milyon adet satış Yıllık %38 artış

- %31 pazar payı Motorola - %12 pazar payı 3,2 milyon adet satış Hafif büyüme

- %12 pazar payı Google (Pixel) - %3 pazar payı 800 bin adet satış Yıllık %13 artış

- %3 pazar payı TCL - %2,6 pazar payı 700 bin adet satış Sabit performans

- %2,6 pazar payı Diğer markalar - %2,4 pazar payı Yaklaşık 600 bin adet satış

- %2,4 pazar payı

Apple Hala Daha Çok Para Kazanıyor

Samsung, çok uzun zamandır dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi konumunda. Ancak söz konusu kazanç olduğunda Apple'ın oldukça gerisinde. Üstelik bu durum önümüdeki iki çeyrekte de satışlarını yüzde 38'in üzerinde artırsa ve Apple yüzde 20'nin üzerinde düşse de değişmeyecek. Bunun temel nedeni ise Samsung'un en çok giriş seviyesi ve orta sınıf akıllı telefon modelleri satması. Bu modellerdeki kar marjı oldukça az.

Örneğin Apple sattığı her iPhone'dan yüzde 50'ye yakın kar ederken Samsung her Galaxy A56'dan yüzde 10-20 kar elde ediyor. Hem kar yüzdesi hem de telefonun fiyatı daha az olduğu için Apple kadar para kazanmak imkansız görünüyor. Ancak Samsung'un bu duruma bir çözümü var.

Samsung Galaxy AI ile Kazancını Artıracak

Samsung bir süredir akıllı telefonlarını Galaxy AI özellikleriyle birlikte pazarlıyor. Yapay zekanın hem satışları artırması hem de yeni bir gelir modeli oluşturması bekleniyor. Bildiğiniz üzere ChatGPT başta olmak üzere pek çok yapay zeka modeli günümüzde ücretsiz hizmetlerin yanı sıra aylık belirli bir ücret karşılığı gelişmiş özellikler sunuyor. Samsung da benezer bir şekilde şu an bedava olan bazı Galaxy AI özellikleri için gelecekte para talep etmeye hazırlanıyor.

Yani yakın gelecekte bir Samsung telefonu satın almanız yetmeyecek. Tüm "muhteşem" Galaxy AI özelliklerini kullanmak için Netflix gibi aylık para ödemeniz gerekecek. Bu da Güney Koreli teknoloji devinin kazancını ciddi ortanda artıracak. İnsanlar belki 10-20 bin TL ödediği telefonlarda bu tür özellikler için ek para ödemeye ses çıkarmayabilir. Ancak 100 bin TL'ye Galaxy S25 Ultra satın alan birinin bu konuda ne düşüneceği merak konusu.

Samsung'un Galaxy AI için ne kadar ücret talep edeceği ve şirketin bu stratejisinin başka hangi markalar tarafından takip edileceği de yine şimdilik gizemini koruyan detaylardan bazıları. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.