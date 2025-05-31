Google'ın Neredeyse 10.000 Liralık Hizmeti Dünyaya Açılıyor

Google'ın 10.000 TL'lik bir bedelle sunduğu, yapay zeka destekli Veo 3 aracı, küresel pazarlardaki yerini yavaş yavaş almaya başladı. Üretken yapay zeka alanında devrim niteliği taşıyan Veo 3, yalnızca promptlar aracılığıyla gerçekçi videolar üretmekle kalmıyor; aynı zamanda üretilen videoları aynı gerçekçilikte seslendiriyor.

Bugün sosyal medya platformlarında gezinirken kullanıcıların karşısına çıkan çoğu video, Veo 3 aracıyla oluşturulmuş ve seslendirilmiş olmasıyla dikkat çekiyor.

Veo 3 Aracı Tam 73 Ülkenin Kullanımına Açıldı

DeepMind'ın Aralık 2024'te Veo 2'yi, OpenAI'ın Sora'sına doğrudan rakip olarak piyasaya sürmesinden sonra adeta bir cevap niteliğinde kamuya açılan Veo 3'e ulaşmak için aylık 250 dolar, yani yaklaşık olarak 10 bin TL ödemek gerekiyor. Veo 3, Google AI Ultra abonelik paketi altında yer alıyor.



Gelişmiş video oluşturma yeteneklerin erişim sağlayan son ülke Birleşik Krallık oldu. Böylece Veo 3 aracına erişim sağlayan ülke sayısı toplamda 73'e yükseldi. Google AI Ultra abonesi olan kullanıcılar, Veo 3'ün yeteneklerine sınırsız olarak erişebiliyor.

Pro Abonelik Planı Veo 3 Kullanabiliyor Mu?

Veo 3'ün 73 ülkeye ulaşmasıyla beraber bu araçla oluşturulan içerikler sosyal medyada bir bir boy göstermeye başlamışken; kullanıcılar da daha ucuz bir plan için ödeme yaparak bu aracı kullanıp kullanamayacaklarını merak etmeye başladı. Google, keseye bir tık daha uygun olan Pro planı kapsamında araca sınırlı erişim sağlıyor.

Google'ın yapay zekası Gemini, aracı denemek isteyenler için 10 videoluk bir üretim paketi sunarken, Flow içinden Veo 3'e de sınırlı sayıda erişim veriyor. Google'ın Pro abonelik paketinin fiyatı ise 720₺, ancak ilk ay için hiçbir şekilde ödeme yapmadan paketi deneyimleyebiliyorsunuz.