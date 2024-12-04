Google'dan Komutlardan 1080p Video Üreten Yapay Zeka Aracı Veo

Google, merakla beklenen yapay zeka video modeli Veo’yu özel bir önizleme sürümüyle kullanıma açtı. Rakibi OpenAI tarafından geliştirilen Sora modelinden önce olarak Mayıs ayında tanıtılan model şimdiden farkı açmayı başardı ve içerik oluşturma süreçlerinde yerini aldı.

Veo, metin ya da görsel tabanlı komutlardan 1080p çözünürlükte, yüksek kaliteli videolar üretebiliyor. Sinematik ya da sanatsal her türden stilin altından kalkabilen bu model, detaylara ekstra önem vermesi sebebiyle epey dikkat çekiyor.

Ne kadar uzun videolar üretebildiğine dair net bir açıklama yok. Yine de modelin bir dakikaya kadar içerik üretebildiğini biliyoruz. Detaylar kısmına baktığımızda da bir köpek videosu üreten modelin, hayvanın tüylerine ve tasmasına hareket halindeyken bile yıpratmadan hareket kabiliyeti sunmuş.

Safeguard ve SynthID ile Telif Hakkından Kurtuluyor

Google, Veo ve güncellenmiş Imagen 3 modelinde, oluşabilecek telif haklarına karşı önlem alan ve bu hakları ihlal edecek üretimleri gerçekleştirmeyen bir koruma mekanizması bulunuyor. Üretilen içerikler, DeepMind’in SynthID teknolojisi ile dijital olarak işaretleniyor.

Bu, içeriklerin yanlış bilgi yayma ya da yanlış atıfta bulunma riskini azaltmayı hedefleyen bir sistem. Tıpkı Adobe’nin Content Credentials teknolojisi gibi çalışıyor ve içeriklerin kaynaklarının doğrulanmasına yardımcı oluyor.

OpenAI Sora Modeli Ne Zaman Çıkacak?

Google'ın Veo modeliyle böyle bir çıkış yapması şüphesiz OpenAI'ın dikkatini çekecektir. Sora’nın 2024’ün sonuna kadar çıkması bekleniyordu, ancak yılın son ayına giriş yaptık, zaman daralıyor.

Coca-Cola gibi büyük markaların şimdiden yapay zeka içerikleri kampanyalarında kullanmaya başladığını düşünürsek, şirketlerin fazla bekleyecek vakti yok. OpenAI, Google gibi başarılı olmak istiyorsa hızlı davranmak zorunda kalacak. Öte yandan Google, yapay zeka kullanan işletmelerin %86’sının gelirlerini artırdığına dair iddiaları çoktan yaymaya başladı.

Ne düşünüyorsunuz? OpenAI, Sora konusundaki çalışmalarını hızlandırıp Google'a yetişecek mi? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!