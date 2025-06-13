Google’dan Hayat Kurtaran Yenilik: Deprem Uyarısı Artık Kolunuzda!

Türkiye gibi deprem riski yüksek ülkelerde Google’ın geliştirdiği erken deprem uyarı sistemleri hayati bir rol üstleniyor ve milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Bu sistem daha önce sadece Android telefonlarda kullanılabiliyordu. Son gelen bilgilere göre artık akıllı saatlerde de aktif hale getirilebilir.

Google'ın Erken Deprem Uyarı Sistemi Wear OS İçin Sunuldu

Google’ın geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunduğu deprem uyarı sistemi, bugün milyonlarca akıllı telefonda aktif olarak kullanılıyor. Sistemin temelinde ise milyonlarca cihazdan toplanan sarsıntı sensör verilerinin analiz edilmesi yatıyor. Bir deprem tespit edildiğinde kullanıcılara tahmini büyüklük ve merkez üssüne olan uzaklık bilgisiyle birlikte deprem saniyeler, bazense dakikalar önce uyarı gönderiliyor.

Bu özellik şu anda Wear OS işletim sistemine sahip akıllı saatlerde test ediliyor. Google’ın güncelleme notlarında “Bir deprem nedeniyle sarsıntı bekleniyorsa Wear’da uyarı alacaksınız.” ifadesine yer verildi. Her ne kadar güncelleme yayınlanmış olsa da test aşamasında olduğu için özellik şu anda tüm kullanıcılara açılmış değil. Yakında herkese sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Wear OS akıllı saatler için yeni özelliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.