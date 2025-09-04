Google, Kullanıcılara Yüz Milyonlarca Dolar Tazminat Ödeyecek!

Google, son zamanlarda gizlilik politikaları yüzünden sık sık gündeme geliyor. Şimdiye kadar şirkete bu konuda pek çok dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan bir davada ise teknoloji devi ağır bir darbe aldı. Kullanıcıların açtığı toplu dava sonucunda Google’ın yüz milyonlarca dolar tazminat ödemesine karar verildi. İşte detaylar…

Google’a 425 Milyon Dolarlık Gizlilik Cezası

ABD’deki federal jürinin aldığı karara göre Google, kullanıcıların gizlilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 425 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Davanın çıkış noktası ise Google hesaplarındaki “Web ve Uygulama Etkinliği” ayarı oldu. Kullanıcılar bu seçeneği kapattıklarında artık izlenmeyeceklerini düşünüyordu. Ancak iddialara göre şirket, sekiz yıl boyunca veri toplamayı sürdürdü ve 98 milyon kullanıcı bundan etkilendi.

2020’de açılan davada kullanıcılar toplam 31 milyar dolar talep etmişti. Mahkeme ise Google’ı üç suçlamadan ikisinde suçlu buldu fakat kötü niyetl hareket etmediğine karar verdi. Bu nedenle cezai yaptırım uygulanmazken, yalnızca tazminat ödenmesine hükmedildi.

Google sözcüsü Jose Castaneda karara tepki göstererek temyize gideceklerini açıkladı. Castaneda, “Ürünlerimiz yanlış anlaşılıyor. İnsanlar kişiselleştirmeyi kapattığında biz bu tercihe saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Davacıların avukatı David Boies ise “Jürinin verdiği karardan çok memnunuz” diyerek sürecin kullanıcılar açısından memnun edici olduğunu söyledi.

Bu İlk Değil

Teknoloji devi Google, gizlilik ihlalleri nedeniyle daha önce de ağır cezalarla karşılaşmıştı. Şirket, kısa süre önce ABD’nin Teksas eyaletine 1,4 milyar dolar ceza ödemek zorunda kalmış, Nisan 2024’te ise gizli modda bile kullanıcıları izlediği iddiaları sonrası milyarlarca veri kaydını silmek zorunda kalmıştı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.