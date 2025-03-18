Google Kesenin Ağzını Açtı: 33 Milyarı Gözünü Kırpmadan Verecek

Teknoloji dünyası dev bir satın almayla çalkalandı. Bulut güvenlik alanındaki yatırımlarını artırmaya devam eden Google, tarihinin en büyük harcamasını yaparak bulut güvenlik şirketi Wiz'i yaklaşık olarak 33 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

Aslında Google, Wiz'i geçen yıl 23 milyar dolara satın almak istemişti ancak anlaşmaya antitröst endişeleri, Wiz'in Google Cloud altında bağımsız kalıp kalamayacağı korkusu ve fiyat konusundaki anlaşmazlıklardan ötürü taş koyuldu.

AWS ve Microsoft Azure Gücüne Erişebilir Mi?

Google, bu satın alma ile hem kurumsal bulut hizmetleri hem de siber güvenlik alanındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Zira Google, sektördeki rakipleri AWS ve Microsoft Azure'un çok gerisinde kaldı. Şimdi Wiz'in teknolojisini ve büyüme potansiyelini kullanarak rekabette öne geçmek niyetinde.

Wiz, şu anda 700 milyon dolar yıllık yinelenen gelir (ARR) seviyesine ulaşmış durumda. Şirketin 2024'te 500 milyon dolar gelir elde ettiği ve bu yıl 1 milyar doları aşmayı hedeflediği bildirildi.

Google'ın şirketi satın almasının ardından Wiz bağımsız bir platform olarak kalacak ve faaliyet göstermeyi sürdürecek. Yani hem Google Cloud platformu için hizmet verecek, hem de Microsoft Azure ve AWS için de hizmetleri olacak.

Anlaşma tamamlandıktan sonra Wiz'in kadrosunun genişletileceği ve muhtemelen başka satın almalar da yapacağı konuşuluyor. Regülasyon süreçleri tamamlandıktan sonra anlaşma resmi olarak duyurulacak.

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