WhatsApp, Instagram Kullanıcılarının Seveceği Bir Özelliğe Kavuşuyor

En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'ı kullanan kişiler yeni özelliği çok sevecek.

WhatsApp Yeni Özelliği ile Kolaylık Sağlayacak

Kullanıcıların geri bildirimine önem veren ve bu doğrultuda uygulamaya yenilikler getirmeye devam eden WhatsApp, Instagram hesabı ekleme özelliğini test ediyor. WhatsApp beta 2.25.4.9 güncellemesinde ortaya çıkan özellik sayesinde profile Instagram hesabının bağlantısı eklenebilecek.

Ayarlar menüsündeki profil düzenleme sayfasına eklenecek "Links" üzerinden bağlantı eklenebilecek. Böylece bağlantı ekleme işlemi çok hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilebilecek. Şu anda yalnızca Instagram hesabına izin veriliyor ancak ilerleyen zamanlarda daha fazla sosyal medya hizmetinin destekleneceği söyleniyor.

Bu, kullanıcıların WhatsApp profillerine birden fazla bağlatnı ekleyebilecekleri gösteriyor. Kullanıcılar, profilde yer alan bağlantılara tıklayarak hızlıca o kişinin profilini görüntüleyebilecek. WhatsApp ayrıca yeni özelliğe dair gizlilik seçenekleri de sunacak.

Gizlilik seçenekleri arasında "Herkes", "Kişilerim", "Şunlar Hariç Kişilerim" ve "Hiç kimse" yer alacak. Böylece kullanıcılar sosyal medya bağlantısının kimlerinin göreceğine karar verebilecek. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.