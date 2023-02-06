Google ChatGPT Rakibini Tanıttı: İşte Bard!

OpenAI ekibinin başarılı sohbet botu ChatGPT, dünya çapında büyük ses getirdikten sonra yapay zeka denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Google'ın sessiz kalması, fazlasıyla garip karşılanmıştı. Sonunda Google'dan ciddi bir adım geldi.

Google, ChatGPT'ye rakip olabilecek yapay zeka destekli sohbet botu Bard'ı tanıttı. Bard'ın şubat ayı içerisinde herkesin kullanımına açılması bekleniyor.

Google Yapay Zekası: Bard!

Google CEO'su Sundar Pichai tarafından yayımlanan blog gönderisinde firmanın bir süredir ChatGPT'ye karşı acil durum planı olarak öncelik sırasına koyduğu Bard için detaylar şekillendi.

Google'ın ünlü dil modeli LaMDA üzerine inşa edilen Bard, ChatGPT'nin kullandığı GPT-3 benzeri bir dil modeliyle geliştirilen sohbet botu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Bard'ın seleflerinden ayrıldığı noktalardan biri güncel bilgilere sahip olması.

Google'ın gösterdiği üzere Bard, yaz ayında elde edilen James Webb Uzay Teleskobu görüntüleri hakkında bilgi sahibiyken ChatGPT bu konuda bir bilgi sahibi değil. Ayrıca Google'ın gösterdiği üzere Bard yalnızca bilgi sahibi olmakla kalmıyor, istenildiği şekilde bilgiyi düzenleyebiliyor. Ayrıca en azından Google'ın örneklerine bakıldığında Bard'ın tavsiye vermek konusunda oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün.

Google'ın örneğinde Bard'tan James Webb Uzay Teleskobu hakkında 9 yaşında bir çocuğun ilgisini çekebilecek gelişmeleri anlatması isteniyor. Bard, bunun karşılığında doğru bilgiler verdiği gibi gerçekten de çocukların anlayabileceği şekilde basit benzetmeler yaparak bir metin ortaya çıkarıyor.

Öte yandan Google'ın Bard'ı kendi site içi aramalarına da dahil etmek istediği kesinleşti. Buna göre Google'da herhangi bir arama yaptığınızda diğer sitelerden önce Bard'ın size ufak bir paragraf ile cevap vermesi mümkün hale geldi. Yani Bard sayesinde internette bilgi bulmak kolaylaştı denebilir.

Bard gibi firmanın üzerinde çalıştığı 20'den fazla yapay zeka ürünü, 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan 40 dakikalık etkinlikte tanıtılacak.