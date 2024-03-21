Google Yapay Zekasıyla Şaşırtmaya Devam Ediyor: Doğal Afetler 7 Gün Önceden Tespit Edilebilecek!

Google, yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, dün resmi YouTube kanalından paylaştığı videoyla yeni yapay zekasının nasıl çalışacağını gösterdi.

Doğal afetlerin beklenmedik bir şekilde meydana gelmesi ne yazık ki ciddi hasarlar ve can kayıplarına sebep olabiliyor. Google, bu yönde bir çalışma yaparak, herhangi bir sel felaketi yaşanmadan tam 7 gün önce tahminde bulunarak kişileri bilgilendirecek.

Google Selleri 7 Gün Önceden Tahmin Edecek

Google'ın yeni yapay zeka sistemi birden fazla veriyi işleyip değerlendirerek bir tahminde bulunuyor. Bu sistem sayesinde olası bir sel felakatine karşı 7 gün önceden bilgi vererek, insanların hazırlanması, belki de konum değiştirmesini, önceden önlem almalarını kolaylaştıracak.

Elbette bazı lokasyonlardaki sellerin tahmin edilmesi zor olsa da Google gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle bunun da üstesinden gelmeyi hedefliyor. Daha önce bölgelerde yaşanan seller, nehir seviyesi verileri, yükseklik ve arazi durumu gibi çeşitli verilerle eğitilen yapay zeka ile birçok insanın hayatının kurtarılması sağlanacak.

Google'ın yeni yapay zeka sisteminde şu an sel tahmini yapılabilecek 80 ülke yer alıyor. Google Arama, Google Harikatalar ve Android bildirimleri üzerinden tahminleri sunan sisteme Türkiye de kayıtlı.