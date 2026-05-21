OLED Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte HMD Thunder Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca OLED ekran ve 8 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

HMD Thunder Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Unisoc T620

Unisoc T620 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 20W

HMD Thunder Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD'nin yeni telefonu 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Çok canlı renklere sahip OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. 90Hz yenileme hızı ise 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada HMD'nin diğer modeli Aura 2'de 6,52 inç ekran boyutu, 576 x 1280 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 460 nit parlaklık tercih edilmişti.

HMD Thunder Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Thunder Pro gücünü Unisoc T620 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Unisoc T620 işlemcisi daha önce Itel S25 ve Itel S25 Ultra dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. HMD'nin diğer modeli Aura 2'de ise Unisoc SC9863A bulunuyor. Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

HMD Thunder Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

HMD Thunder Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD'nin ucuz Android telefonu Thunder Pro'nun haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. HMD'nin diğer modeli Aura 2 ise geçtiğimiz yılın şubat ayında tanıtılmıştı.

HMD Thunder Pro Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

HMD Thunder Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Aura 2 için 106 dolar (4.833 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Thunder Pro'nun Aura 2'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 150 dolar (6.840 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

HMD Thunder Pro'nun ekran özellikleri dikkatimi çekti. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve diz izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. OLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Cihazın ayrıca standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Yoğun kullanımda ise telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmek gerekebilir.