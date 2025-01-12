Görme Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştıran Yeni Bir Akıllı Baston Tanıtıldı

Dünyanın dört bir yanındaki teknolojiseverler tarafından heyecanla takip edilen CES 2025, bu yıl farklı alanlara yoğunlaşak epey ilginç birçok ürüne sahe oldu. Bu ürünlerinden arasında görme engelli bireyler için geliştirilen yeni bir akıllı baston da mevcut.

İngiltere merkezli WeWalk firması, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilecek pek çok özelliğe ev sahipliği yapan yeni akıllı baston serisi Smart Cane 2'yi CES 2025'te tanıttı.

Smart Cane 2 ve Cane 2+ Özellikleri

Görme engelli bireyler için geliştirdiği teknoloji odaklı ürünleriyle tanınan WeWalk, uzun bir süredir dünyanın pek çok bölgesinde sevilerek kullanılan akıllı baston serisi Smart Cane'yi yeniledi. Şirketin, Smart Cane 2 ve Cane 2+ modellerinden oluşan yeni serisi, görme engelli kişilerin çevrelerini daha kolay tanımalarına imkan tanıyor.

Yeni akıllı baston modelleri, hem zemindeki hem de baş hizasındaki engelleri algılama yeteneğine sahip. Cihazlar ayrıca bu engelleri sesli kontrol asistanı özelliğiyle birlikte kullanıcısına iletebilirken, yine her iki baston da kablosuz bağlantı üzerinden iPhone ve Android telefonlarla eşleşerek yönlendirmeleri, baston üzerindeki hoparlör aracılığıyla kullanıcılarına bildirebiliyor.

Dahası yeni modeller, sahip oldukları ChatGPT entegrasyonu sayesinde kullanıcıların çevresinde hareket ettiği mağaza ve restoran gibi kuruluş isimlerini tespit edebiliyor, toplu taşıma bilgilerine ulaşabiliyor veya bireylerin kafasına takılan sorulara cevap verebiliyor.

Her iki modelin de sap bölümünde yer alan tuşlar, kullanıcıların telefonla uğraşmadan gerekli kontrol ve etkileşimleri direkt olarak bastın üzerinden üzerinden yapmasına olanak sağlıyor. Bastonların çevrede algılayabildiği tüm bilgiler, ultrasonik zaman-ölçüm sensörü, 6 eksenli hareket izleme birimi, barometrik basınç sensörü ve yüksek hassasiyetli bir mikrofon ile engelli bireylerese hem dokunsal hem de sesli bildirimlerle iletiliyor.

WeWalk Smart Cane 2 Fiyatı

Ülkemiz dahil pek çok bölgede akıllı bastonlarını piyasaya süren WeWalk, CES 2025'te tanıttığı yeni Smart Cane ve Smart Cane 2'ın fiyatlarını sırasıyla 850 dolar ve 1150 dolar olarak açıkladı. Söz konusu iki model arasında donanım alanında net bir fark olmazken, Smart Cane 2+ modeli yapay zeka ve sesli asistan özelliklerinden abone olmadan yararlanma fırsatı sunuyor.

Yeni akıllı bastonları daha detaylı incelemek ve satın almak için WeWalk'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.