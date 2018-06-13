Twitter’da Görme Engelli Bireylere Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

Görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Bunlardan birisi ise Twitter’ın “Resim açıklamaları oluştur” seçeneğini aktif hale getirmek. Bu blog yazımızda, popüler sosyal medya platformunun görme engelli bireyler için resimleri açıklama imkanı veren bu ayarını nasıl değiştireceğinizi anlatacağız.

Görme engelli bireyler ekran okuyucu adı verilen, ekrandaki metinleri sese çeviren uygulamalar ile internet sayfalarında gezinme, e-posta alma/gönderme, sosyal medya hesaplarını kullanabilme, doküman oluşturma/düzenleme gibi birçok işlemi kimsenin yardımı olmadan yapabiliyor olsa da, onların yaşam kalitelerini artırmak herkesin görevi olmalı.

Hiçbir engeli olmayan bir insanın sosyal medyayı rahat bir şekilde kullanma özgürlüğüne, engelli bireyler de erişebilmeli. Bu noktada Twitter, paylaşımlara eklenen görseller için ek bir “açıklama” alanı ile görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyor.

Android ve iOS kullanıcıları bir paylaşımda görsel ekledikleri zaman bu görselin içeriğini bu alternatif açıklama alanına girebilecekleri bu özellik sayesinde görme engelli kullanıcılar, text-to-speech araçları yardımıyla bu görsellerin içeriği hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Paylaşılmak istenen görsele eklenmek istenen açıkmanın maksimum 420 karakter olabileceğini de belirtelim.

Hadi gelin görme engelli bireylerin Twitter'ı özgürce kullanması için önce kendi ayarlarımızı değiştirelim. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte cevabı:

Oldukça basit olan bu işlem için öncelikle Twitter’ın “Ayarlar ve Gizlilik” bölümüne giriyoruz.

Daha sonra “Erişebilirlik” seçeneğine tıklıyoruz. Ardından karşımıza çıkan “Görme” başlığının altındaki “Resim açıklamaları oluştur” kutucuğunu işaretliyoruz. Böylece görme engelli bireylerin sosyal medyayı çok daha kolay kullanmasını sağlıyoruz.