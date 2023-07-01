James Webb'den Yeni Buluş: Gözlemlenen En Eski Yıldız Işığı!

James Webb, sadece evrenimizin bazı şaşırtıcı görüntülerini yakalamakla kalmadı, aynı zamanda "gökkuşağı düğümünde" 11,5 milyar yıl geçmişe de baktı. Gökbilimciler teleskobu kullanarak geçmişin daha da derinlerine baktılar ve şimdiye kadar gözlemlediğimiz en eski kuasarlardan bazılarının yıldız ışığını tespit ettiler.

Gözlemledikleri iki galaksi, evrenimizin bir milyar yıldan daha az yaşındaki hâline tekabül ediyor. Evrenimizin şu anda yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor, bu da onları bugüne kadar gözlemlediğimiz en eski galaksilerden bazıları yapıyor. Gökbilimciler, bu galaksilerden gelen ışığın Dünya'ya ulaşmasının 12,8 milyar yıl sürdüğünü belirtiyor.

Bu antik kuasarların gözlemleri, galaksilerin kütlesinin Güneş'in 130 milyar ila 30 milyar katı arasında olduğunu ve bu galaksilerdeki kara deliklerin kütlelerinin 1,4 milyar güneş kütlesi ile 200 milyon güneş kütlesi arasında olduğunu ortaya koyuyor.

Antik Kuasarlar Neden Önemli?

Kuasarların evrenimizdeki en uç kozmik varlıklardan bazıları olduğunu düşünüyoruz ve bunun iyi bir nedeni var. Bu varlıklar, büyük bir kısmı içinde bulundukları galaksilerin merkezindeki kara deliklere biriken toz ve gazla çevrili süper kütleli kara deliklerden güç alırlar. Kuasarlar özellikle parlak ışıklarıyla bilinir ve tüm galaksiler süper kütleli kara deliklere sahip olsa da bu kara deliklerin hepsi kuasara dönüşmez.

Kuasarlara neyin sebep olduğu hâlâ gizemini korusa da gökbilimciler bu süper kütleli kara deliklerin kütlelerinin bir şekilde merkezlerdeki kara delikleri besleyen ve kuasarlara güç vermek için gereken güçlü varlıkları yaratan bir galaktik birleşme zinciriyle ilişkili olduğuna inanıyor.

Bu yeni keşif, bu eski kuasarların ne kadar geçmişte bulunabileceğini görmemize yardımcı oluyor ve bu da erken evrenin gizemlerini çözmeye çalışanlar için heyecan verici.