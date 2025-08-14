Göztepe - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Göztepe - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, geçtiğimiz yılın ikincisi olan Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Eğer siz de Göztepe - Fenerbahçe maçını nereden izlenir diye soruyorsanız doğru yerdesiniz.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Nereden İzlenir?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da başlayacak ve Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçları izlemek için Tod TV gibi platformları kullanabilirsiniz. 16 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında Yasin Kol düdük çalacak. Kol’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu.

Ne yazık ki Göztepe - Fenerbahçe maçını ücretsiz izlemek için kulanabileceğiniz yasal bir yöntem yok. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin beIN ve Tod gibi platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Göztepe - Fenerbahçe'nin puan durumları nasıl?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftası oynayacağı maç ertelendiği için henüz puanı yok. Göztepe ise son gittiği Rizespor deplasmanından 3 puan ile ayrıldı ligde üçüncü sırada. Göztepe - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunu cevapladığımıza göre diğer detaylara geçebiliriz.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Göztepe - Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarına baktığımızda oldukça makul olduğunu görebiliriz. Biletler 1.500 TL'den başlıyor ve en pahalı noktada 6.000 TL'ye çıkıyor. Kıyaslamak gerekirse Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı bilet fiyatı 18.000 TL'ye kadar çıkıyor.

200 VIP : 6.500,00 TL

201-225 VIP : 5.500,00 TL

BATI TRİBÜN : 2.750,00 TL

DOĞU TRİBÜN : 2.000,00 TL

KUZEY KALE ARKASI : 1.500,00 TL

GÜNEY KALE ARKASI : 1.500,00 TL

Misafir : 1.950,00 TL

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Muhtemel 11'ler

Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçtan bir saat öncesine kadar da açıklanması beklenmiyor. Göztepe'nin geçtiğimiz yılki en büyük silahı Romulo'yu 20 milyon Euro karşılığında RB Leipzig'e sattığı söyleniyor. Bu nedenle oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe'de ise Becao dışında sakat oyuncu olmasa da form durumları nedeniyle Jode Mourinho'nun kadroda sürpriz değişiklikler yapma ihtimali mevcut. Tahmini 11'ler ise şu şekilde:

Göztepe Muhtemel ilk 11

Janderson

Juan

Junior Olaitan

Amin Cherni

Rhaldney Norberto

Novatus Miroshi

Arda Kurtulan

Malcom Bokele Mputu

Heliton

Taha Altıkardeş

Mateusz Lis

Fenerbahçe Muhtemel ilk 11

Youssef En-Nesyri

Jhon Duran

Sebastian Syzmanski

Nelson Semedo

Fred

Sofyan Amrabat

Archie Brown

Mert Müldür

Milan Skriniar

Jayden Oosterwolde

Irfan Can Eğribayat

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Göztepe - Fenerbahçe Maçı maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.