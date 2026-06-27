OpenAI, GPT-5.6'yı Duyurdu! Kodlamada Rakip Tanımayacak

OpenAI, GPT-5.5'i piyasaya sürmesinden birkaç ay sonra yeni yapay zeka modellerini tanıttı. GPT-5.6 olarak adlandırılan seri, toplamda üç farklı modelden oluşuyor. Genel kullanıma açıldığında nasıl bir kullanım amacına sahip olunduğuna göre bunların arasından uygun olanı seçmek gerekecek.

OpenAI'ın Geliştirdiği GPT-5.6 Hangi Modellerle Geliyor?

OpenAI tarafından geliştirilen yeni yapay zeka modeli ailesi GPT-5.6, toplamda üç farklı sürümle kullanıma açılacak. Şirket, isimlendirmeleri tamamen modellerin ne kadar yetenekli olduğuna göre belirledi. Bu seçimlerin hangi durumda ne modelin kullanılması gerektiği konusunda kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Serinin en hızlı modeli için Luna (Ay) adı belirlendi. Diğer modellere göre daha ekonomik bir seçenek olduğu söylenebilir. Serinin diğer modelleri gibi kapsamlı düşünme ve ayrıntılı veri işleme süreçlerinden geçmiyor. Bunun yerine tamamen hıza odaklanıyor. Bu da onun daha uygun fiyatlı olmasını sağlıyor.

İkinci model için isim olarak Terra (Dünya) seçildi. Bu, günlük işler için ideal bir performans sunmaya odaklanıyor. Luna'ya kıyasla daha maliyetli olsa da çok yüksek bir miktardan bahsetmek mümkün değil. Çeşitli projelerinde kullanmayı düşünen geliştiriciler için bütçeyi çok zorlamayan bir seviyede.

Yapay zeka devinin üçüncü modeli, Sol (Güneş) olarak adlandırılıyor. Bu, serinin en güçlüsü olarak nitelendirebileceğimiz modeli. Sol, karmaşık sorunları çözmek için kapsamlı derin düşünme modları ile geliyor. Ultra derin düşünme modu, arka planda sanki bir ekip varmış gibi aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirerek araştırma sürecini tamamlıyor. Kodlama, siber güvenlik ve daha birçok alanda ileri düzey performans sergiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Luna ve Terra'ya kıyasla girdi başına maliyeti de yüksek.

OpenAI, GPT-5.6'yı Ne Zaman Sunacak?

OpenAI, GPT-5.6 modellerini direkt herkesin kullanıma sunmadı. Şu an sınırlı sayıda grup tarafından test ediliyor. Aslına bakılacak olursa bu, ABD hükûmetinin talebi üzerine alınan bir karar. Modellerin önce siber güvenlik gibi alanlardaki yüksek risk değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor.

Modellerin bütün kullanıcıların erişimine ne zaman açılacağı konusunda soru işaretlerini gideren net bir tarih henüz paylaşılmadı. Ancak bu sürecin çok uzamaması, birkaç hafta içinde yeni modellerin kullanılabilir hâle gelmesi bekleniyor. Değerlendirme sürecinde herhangi bir aksilik yaşanmazsa Temmuz 2026'nın ortalarında ya da sonlarına doğru ChatGPT'ye entegre edilip API hizmetine de dahil olabilir.

Editörün Yorumu

OpenAI tarafından paylaşılan ilk bilgiler, GPT-5.6'nın Anthropic tarafından geliştirilen Mythos 5 ve Fable 5'e doğrudan rakip olacağını gösteriyor. Açıkçası bu yeni modellerin mevcut modellere göre çok büyük bir ilerleme olacağını düşünüyorum. Genel kullanıma açıldığında geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından uzun bir süre konuşulacaktır.