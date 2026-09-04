Philips Yeni Telefon Tanıttı! 5G Desteği, 120Hz Ekran ve Dahası

Philips yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte S7221 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen cihaz, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Philips S7221 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T8200

Unisoc T8200 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP

64 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5.700 mAh

5.700 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Philips S7221 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli. Dolayısıyla yenileme hızı, genel telefon kullanımı açısından oldukça önemli. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Philips S7221 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Unisoc T8200 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, en popüler battle royale oyunlarının biri olan PUBG Mobile, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang ve çevrim içi odaklı aksiyon oyunu Call of Duty: Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Söz konusu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 12 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemci daha önce Meizu Note 16 ve Doogee Note 59'da da mevcut.

Philips S7221 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için 64 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek ve selfie çekmek gibi aktiviteler için 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Philips S6206'da 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

Philips S7221 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen Philips S7221 5G'de 5.700 mAh batarya kapasitesi mevcut. USB-C portuna sahip olan telefonun şarj hızı ise henüz belli değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse Philips S6206'ad 4.920 mAh batarya kapsitesi tercih edilmişti.

Philips S7221 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Philips'in akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips S7221 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün..

Philips S7221 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 216 dolar (10.458 TL)

216 dolar (10.458 TL) 8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 238 dolar (11.525 TL)

Philips S7221 5G'nin 216 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 10 bin 458 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 21 bin TL civarında olabilir. Philips S7221 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Telefonun ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabildiğini söyleyebilirim.