Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: Renault Duster İlk 3'e Girdi!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Togg T10X, zirvede yer almayı başardı. Listede ayrıca Volkswagen, Nissan, Peugeot, Renault, Hyundai ve KG Mobility dahil pek çok markanın otomobilleri bulunuyor.

Türkiye'de Ağustos 2026'da En Çok Hangi SUV Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 2.939 adet Renault Duster: 2.677 adet Kia Sportage: 1.947 adet KG Mobility Torres: 1.780 adet Renault Boreal: 1.683 adet Hyundai Tucson: 1.458 adet Nissan Qashqai: 1.413 adet Volkswagen Taigo: 1.411 adet Toyota C-HR: 1.337 adet Peugeot 2008: 1.302 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, Ağustos 2026 tarihinde en çok satılan SUV otomobili oldu. Bu otomobil gçetiğimiz ay 2 bin 939 satış adedine ulaştı. İkinci sırada 2 bin 677 satış adedi ile Renault Duster, üçüncü sırada ise 1.947 satış adedi ile Kia Sportage bulunuyor.

Dördüncü sırada 1.780 satış adedi ile KG Mobility Torres, beşinci sırada ise 1.683 satış adedi ile Renault Boreal konumlandı. Hyundai Tucson, altıncı sırada yer aldı. Bu arabanın Ağustos ayında 1.458 adet satıldığı açıklandı. Bu otomobili 1.411 satış adedi ile Volkswagen Taigo takip etti. Dokuzuncu sırada 1.337 satış adedi ile Toyota C-HR mevcut.

Listenin 10. sırasında 1.302 satış adedi ile Peugeot 2008, 11. sırasında ise 1.266 satış adedi ile Hyundai Bayon bulunuyor. Bu otomobilleri 1.240 satış adedi ile Citroen C3 Aircross ve 1.173 satış adedi ile Fiat Egea Cross takip etti. Listede ayrıca Dacia Sandero Stepway, Volkswagen Tiguan, Volkswagen T-Roc, Opel Frontera, PEugeot 3008 ve Skoda Kamiq dahil olmak üzere pek çok otomobil de bulunuyor.

Ocak-Ağustos 2026'da En Çok Satılan SUV Arabalar Hangileri?

Togg T10X: 17.783 adet Renault Duster: 17.469 adet Toyota C-HR: 16.709 adet Volkswagen Taigo: 15.554 adet Peugeot 2008: 13.379 adet Kia Sportage: 11.891 adet Nissan Qashqai: 11.680 adet KG Mobility Torres: 11.671 adet Hyundai Bayon: 10.574 adet Volkswagen Tiguan: 10.421 adet

Türkiye'de Ocak ve Ağustos ayları arasında en çok satılan SUV otomobiller listesinde Togg T10X zirvede konumlandı. Otomobil bu dönemde 17 bin 783 adet SUV satıldı. İkinci sırada 17 bin 469 satış adediyle Renault Duster , üçüncü sırada ise 16 bin 709 satış adediyle Toyota C-HR yer aldı. Bu otomobilleri 15 bin 554 satış adediyle Volkswagen Taigo takip etti.

Beşinci sırada 13 bin 379 satış adedi ile Peugeot 2008, altıncı sırada ise 11 bin 891 satış adedi ile Kia Sportage bulunuyor. Nissan Qashqai ise yedinci sırada konumlandı. Bu otomobilin 2026 yılının Ağustos ayında 11 bin 680 adet satıldığı açıklandı. KG Mobility Torres 11 bin 671 satış adedi ile sekizinci sırada yer aldı.

Listenin dokuzuncu sırasında 10 bin 574 satış adedi ile Hyundai Bayon, 10. sırasında ise 10 bin 421 satış adedi ile Volkswagen Tiguan bulunuyor. 11. sırada 10 bin 299 satış adedi ile Hyundai Tucson, 12. sırada ise 10 bin 236 satış adedi ile Chery Tiggo 7 konumlandı. Listede ayrıca Peugeot 3008, Fiat Egea Cross ve Opel Frontera dahil olmak üzere pek çok araba bulunuyor.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda Togg T10X'in önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Temmuz ayında 2 bin 841 satış adedi ile ikinci sırada konumlanan bu otomobil, geçtiğimiz ay 2 bin 939 satış adedi ile zirvede konumlandı. Renault markasının Boreal modeli ise Temmuz ayında 3 bin 31 satış adedi ile zirvede yer almıştı. Bu otomobil Ağustos ayında 1.683 satış adedi ile beşinci sırada bulunuyor.