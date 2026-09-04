İki Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor! Biri Savaşın Yıkıcı Yönünü Gösteriyor

Amazon, oyunculara her hafta ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Şirket, bu haftanın ücretsiz oyunlarını an itibarıyla erişime açtı. Bu hafta savaşın en yıkıcı yanını görmenizi sağlayan bir oyun ile eğlenceli bir macera oyununu bedava veriyor. Epic Games ve benzeri şirketlerin aksine sunulan oyunları almak için hayli uzun zamanınız var.

Amazon Hangi Oyunları Bedava Veriyor?

Amazon, War Hospital ile Just Die Already'yi ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Her iki oyunu almak için de son tarih 7 Ekim 2026 olarak belirlendi. Bu da oyuncuların 1 aydan uzun zamanı olduğu anlamına geliyor. Tabii, unutma ihtimaline karşı şimdiden bu yapımları almakta fayda var.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Prime Aboneliği Gerekiyor mu?

Amazon'un ücretsiz olarak sunduğu oyunlara sahip olmak için Prime abonesi olmak gerekiyor. Söz konusu abonelik, her ay düzenli ödeme yapmayı gerektirdiği için hâliyle kafanızda "o zaman bu ücretsiz değil" gibi bir düşünce oluşabilir ama Amazon'un ücretsiz olarak sunduğu 30 günlük Prime abonelik hizmetinden faydalanırsanız hiçbir ücret ödemek zorunda kalmazsınız.

Bu fırsattan yararlandıktan sonra her ay değişen bazı oyunları hiçbir şekilde indirme işlemi gerçekleştirmeden web tarayıcısı ya da uyumlu cihazlar üzerinden bulut tabanlı olarak oynayabilirsiniz. Öte yandan Prime Gaming sayesinde aktif olan tüm bedava oyunlara da erişebilirsiniz. Ama abonelik yenileme tarihinden önce üyeliğinizi iptal etmezseniz çekim yapılacağını da not düşelim.

War Hospital Nasıl Bir Oyun?

War Hospital, savaş oyunları arasında yer alsa da cephede savaştığınız türden yapımlara hiç benzemiyor. 1918 yılında geçen oyunda Birinci Dünya Savaşı'nın en zor dönemlerinden biri ele alınıyor. Emekli İngiliz doktor Binbaşı Henry Wells, Batı Cephesi'ndeki bir sahra hastanesinin yönetimini üstleniyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, elinizde sınırsız imkân yok. Yeterli personeliniz bulunmuyor, ekipmanlarınız eksik ve her muharebeden sonra kapınıza gelen yaralı askerlerin sayısı da artıyor. Onları sadece tedavi etmeye çalışmıyorsunuz. Aynı zamanda hastanenin düzenini korumaya, çalışanların moralini yüksek tutmaya odaklanıyorsunuz. Ayrıca hangi hastaya müdahale edeceğinize de siz karar veriyorsunuz.

Yaralıları kabul ederken durumları doğru değerlendirmek şart. Bazıları hemen müdahale gerektiriyor, bazıları da daha zor kararlar vermek zorunda kalmanıza yol açıyor. Her karar, yaralı askerin hayatı ve hastanenin geleceği üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu arada dönemin atmosferini gerçekçi şekilde aktarabilmek için tarihsel detaylar içerdiğini de belirtelim.

War Hospital'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X / Intel Core i7-3770

AMD Ryzen 5 1500X / Intel Core i7-3770 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 (2 GB) veya AMD Radeon R7 360 (2 GB)

NVIDIA GeForce GTX 750 (2 GB) veya AMD Radeon R7 360 (2 GB) Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

30 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Just Die Already Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunları arasında konumlanan Just Die Already, yaşlı bir insanın hayatta kalmaya çalıştığı kaotik bir yapım. Artık kimsenin çocuk sahibi olmak istemediği bir dönemde geçiyor. Gençler sadece oyun oynamak istiyor, emeklilik sistemi çöküyor. Bu yaşlı insan da kendisine bakacak kimseyi bulamıyor. Dahası, kaldığı huzurevinden de gönderilmiş durumda.

Cebinde tek bir kuruş bile yok. Tek yapabileceği şey, zorlu görevleri tamamlayarak yeniden huzurevinde kalmasını sağlamak. Gelgelelim, kendisi o kadar da dayanıklı değil. Attığı her adımda kolunun ya da bacağının zarar görme ihtimali var. Bu arada hem tek başınıza hem de dört kişiye kadar çevrim içi olarak da oynayabiliyorsunuz.

Just Die Already'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 8

Windows 8 İşlemci: Intel Core i5 3470 / AMD-FX-6300

Intel Core i5 3470 / AMD-FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 750 Ti / AMD Radeon R7 260X

NVIDIA GeForce 750 Ti / AMD Radeon R7 260X Depolama: 2,5 GB kullanılabilir alan

2,5 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

War Hospital'ı daha önce oynamış birisi olarak bunun gerçekten duygu geçirmeyi başaran sayılı oyunlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Oyunda çok zor kararlar alıyorsunuz. Belki sizi savaşın direkt ortasına atmıyor ama kesinlikle en yıkıcı yönünü gözler önüne seriyor. Oyuncu üzerinde bu kadar etkili olmasının sebeplerinden biri de bana göre etkileyici atmosfere sahip olması. Diğer oyuna gelecek olursak, Just Die Already, kesinlikle eğlenceli zaman geçirmenizi amaçlayan bir yapım. Konusu belki biraz üzücü gelebilir ama unutmamak gerekir ki en nihayetinde bu bir oyundan ibaret.