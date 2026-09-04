Motorola'dan 200 MP Kameralı Telefon! 144Hz AMOLED Ekranı Var

Motorola, Edge 70 Plus'ı tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 8 GB RAM'e sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Motorola Edge 70 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5.200 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece telefon güneşli havada dışarıda rahatça kullanılabiliyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

Motorola Edge 70 Plus'ın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile ve online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı 60 FPS civarında, en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 119 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Nothing Phone (3a) ve Motorola Edge 70 Fusion dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada Motorola Edge 60 Fusion'da Dimensity 7300 işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Motorola Edge 70 Plus'ın Kamera Özellikleri Neler?

Edge 70 Plus'ın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Makro kamera, çok yakından bile başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Edge 60 Fusion'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, geniş alanları bir kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Motorola Edge 70 Plus'ın Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Bu arada Edge 60 Fusion'da 5.200 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Edge 70 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Edge 70 Plus için 600 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 33 bin 788 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 68 bin TL civarında olabilir. Motorola Edge 70 Plus'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemek hem de oyun oynamak oldukça keyifli çünkü bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor ve çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi sunması. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor.