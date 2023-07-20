Gran Turismo Filminden Yeni Bir Fragman Yayınlandı!
Araba tutkunlarının çıkmasını merakla beklediği Gran Turismo filminin yeni fragmanı yayımlandı. İşte detaylar!
Mayıs ayında ilk fragmanı yayınlanan film, heyecan verici sahneleriyle izleyenleri meraklandırmıştı. Neill Blomkamp'ın yönetmenliğini yaptığı film içerisinde birçok aksiyon dolu sahne içeriyor.
Gran Turismo Heyecan Verici Sahneleriyle Ön Plana Çıkıyor
Bir PlayStation oyunu olan Gran Turismo, film sektöründe son dönemde sıkça görülen video oyunun filme dönüştürülmesi konseptinin son temsilcisi olma özelliğini taşıyor.
Macaristan'da çekimleri yapılan filmin ana konusu Profesyonel yarışçı olmak isteyen Gran Turismo'nun çektiği zorlukları anlatıyor. Jann Mardenborough gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı Gran Turismo 11 Ağustos’ta vizyona girecek.
Gran Turismo Oyuncu Kadrosu
- Archie Madekwe
- Orlanda Bloom
- Geri Halliwell
- Darren Barnet
- David Harbour
- Djiimon Hounsou
Netflix'in Popüler Yerli Dizisi Terzi'nin 2. Sezonundan Yeni Fragman Geldi!
Heyecan verici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Netflix'in yerli içerikleri arasında popülerleşen Terzi'nin 2.
Fragman hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR