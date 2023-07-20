Netflix'in Popüler Yerli Dizisi Terzi'nin 2. Sezonundan Yeni Fragman Geldi!

Heyecan verici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Netflix'in yerli içerikleri arasında popülerleşen Terzi'nin 2. sezonundan yeni bir fragman yayınlandı.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu, 28 Temmuz tarihinde 2. sezonuyla izleyicilerle buluşacak olan Terzi'nin yeni fragmanı yeni sezona dair pek çok soru işaretine cevap buluyor.

Terzi 2. Sezon Yeni Fragmanı

Terzi 2. Sezon Konusu

Esvet’in hayatından çıkışı Peyami’nin içinde büyük bir acı ve öfkeye neden olur. Dimitri, olanları geride bırakarak Esvet’le birlikte olmaya hazırdır. İçinde bulunduğu çaresizlik ve acı ile bambaşka birine dönüşen Peyami'nin hayatına giren Cemre bu dönemde onun en büyük dert ortağı olurken, Peyami annesiyle ilgili gerçeklere de adım adım yaklaşmaktadır.

Terzi Oyuncuları

Çağatay Ulusoy (Peyami)

Salih Bademci (Dimitri)

Şifanur Gül (Esvet)

Olgun Şimşek (Mustafa)

Ece Sükan (Suzi)

Berrak Tüzünataç (Cemre)

Evrim Alasya (Kiraz)

Peki siz Terzi'nin 2. sezonundan neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.