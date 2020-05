Grand Theft Auto 5, Epic Games Store'dan Ücretsiz Dağıtılacak

Dün yaşanan sürpriz bir gelişme ile bugün Epic Games Store üzerinden verilecek olan oyunun Grand Theft Auto 5 olacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia yaşanan bir kaza sonucu önceden onaylandı. Grand Theft Auto 5, Epic Games Store'un sıradaki ücretsiz oyunu olacak.

Eskiden pek fazla karşılaşmadığımız sızıntılar artık oyun dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Eğer yapılacak olan duyuru büyük bir oyun veya büyük bir olay ile alakalıysa, elbet bir şekilde sızıntılar yaşanıyor. Kimi zaman resmi mecralar üzerinde yapılan dikkatsizlikler ve kimi zaman da isimsiz ama güvenilir olduğu söylenen kaynaklar üzerinden yapılan aktarımlar sonucunda önceden haberimiz oluyor ve sadece resmi duyuruyu beklemek kalıyordu.

Bu seferki kaza da Epic Games Store Twitter hesabında yaşandı. Duyuruya ait video, kazara önceden yayınlandı. Her ne kadar çok çabuk bir şekilde silinmiş olsa da, dün ortaya atılan iddia sonrasında pusuya yatan kullanıcılardan kaçmak her zamanki gibi mümkün olmadı.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418