Grand Theft Auto 5’in PlayStation 5 Sürümü Detayları Netleşiyor

Grand Theft Auto 5’in PlayStation 5 sürümü detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Görünüşe göre oyun, Sony konsolunda bir hayli etkileyici performans ile çalışacak. Detaylar haberimizde.

Açık dünya aksiyon oyunu ilk olarak 2013 yılı içerisinde PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Grand Theft Auto Online ile kısa sürede büyük bir başarı ve popülerliğe ulaşan oyun, sonraki yıllarda PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına da taşınarak ününe ün katmaya, Rockstar Games ve Take-Two Interactive de paraya para dememeye devam etmişti.

Sekizinci yaşını doldurmaya az bir zaman kalmış olmasına rağmen aktif oyuncu sayısında herhangi bir azalmanın olmadığı, aksine her yeni yayınlanan satış miktarı listelerinde ilk ondan düşmeyen açık dünya aksiyon oyunu, bu yıl içerisinde de PlayStation 5 ve Xbox Series için de satışa sunulacak olan Grand Theft Auto 5 için 11 Kasım 2021 tarihini bekliyoruz.

Şimdilik yeni nesil versiyonun ne tür yenilikler ile geleceğine dair herhangi bir net açıklama yapılmamış olsa da, yeni nesil konsol versiyonlarında çeşitli teknik ve performans iyileştirmelerinin sunulacağı ve oyunun hiç olmadığı kadar iyi görüneceği belirtilmişti. Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, bu defa yaklaşımlarının farklı olacağını söylemiş ve örnek olarak da Mafia: Definitive Edition oyununu örnek göstermişti.

Grand Theft Auto 5 oyununun PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonları hakkında merak edilen detayların, bu ayın sonlarına doğru düzenlenecek olan GamesCom 2021 fuarı sırasında paylaşılması bekleniyor, ama öncesinde, Alman PlayStation Blog sayfası yeni detayları ortaya çıkarttı.

Grand Theft Auto 5 PlayStation 5 Sürümünde Üst Düzey Performans Sunacak

Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, Aliens: Fireteam Elite, Battlefield 2042, Deathloop, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Kena: Bridge of Spirits ve Life is Strange: True Colors dahil PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de satışa sunulacak olan oyunlara değinilen yeni bir paylaşımda bulunulmuş. Aralarında Grand Theft Auto V oyununun da bulunduğu yazıda belirtilene bakılırsa, yeni nesil versiyonun 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığında çalışacağı belirtilmiş. Bu değerler elbette Xbox Series X için de geçerli olacak iken Xbox Series S tarafı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Bu detaylar henüz Rockstar Games tarafından doğrulanmış değil, ama söz konusunun resmi bir sayfa olduğunu düşünecek olursak, asılsız çıkma ihtimalinin olmadığını da söyleyebiliriz. Elbette hatalı bir yazım yok ise.

Son olarak, GTA Online oyununun bağımsız versiyonu PlayStation 5 ve Xbox Series için de satışa sunulacağını hatırlatalım. PlayStation 5 versiyonu ilk üç ay için ücretsiz olacak iken, PlayStation 4 sahibi PlayStation Plus kullanıcıları ise yeni nesil versiyonu çıkana kadar ay başına GTA$10000000 krediyi kasalarına ekleyebilecekler.