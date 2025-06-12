Sevilen GTA Oyununun Remaster Versiyonu PlayStation'da Ücretsiz Oldu

PlayStation Plus kullanıcıları için önceki ay geride kalmış olsa da hediyeleri devam ediyor. Sony, kullanıcılarına bir sürpriz yaptı ve sevilen eski GTA oyununu ücretsiz olarak oyunculara sundu. Nostaljik bir deneyim yaşamak isteyenler için Grand Theft Auto III - Definitive Edition, PS Plus Extra ve Premium üyelerine tamamen ücretsiz olarak açıldı.

GTA: The Trilogy — Definitive Edition Trajedisi

Bu kült oyun, 2000'lerin başında piyasaya sürüldüğünde büyük ses getirdi. GTA III, yıllar sonra bir remaster versiyonuyla, Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition paketinin içinde sunulmuştu. Ancak pakette yer alan sorunlar, kayıp dokular ve yetersiz optimizasyon sebebiyle oyuncuları bezdirmişti.

GTA III remaster, tıpkı Definitive Edition paketinin tamamı gibi Rockstar Games'in sonradan titizlendiği bir proje oldu. Şirket, oyuna büyük bir yama getirerek önceden kalma performans sorunlarına bir son verdi.

Dijital Kopyası PlayStation Plus Üyeliğinden Daha Ucuz

Gelen yamayla sadece optimizasyon değil, akıcı grafikler de eklendi. GTA III'ün normal grafikleriyle remaster versiyonundaki grafikleri arasındaki fark şöyle:

Geliştirilmiş grafiklerle oynayabileceğiniz bu efsane GTA oyununun dijital kopyası, PlayStation Plus üyeliğinden çok daha ucuza geliyor. Şu an üyeliğinize zaten para ödüyorsanız oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Ücretsiz kampanyası sona erdikten sonra ise çok uygun fiyata oyunu sınırsız olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.